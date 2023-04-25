До критичного рівня лишився понад 1 метр: яка ситуація з паводком у Києві
Джерело:КМВА
Цьогоріч Україну накрили паводки, які наробили багато лиха. За останню добу вода у Києві піднялася на 11 сантиметрів.
Наразі у столиці утримується підтоплення територій. Однак аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано.
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Яка ситуація з паводком у Києві
Станом на 25 квітня рівень води річки Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 294 сантиметри. За останню добу вода піднялася на 11 сантиметрів.
Але до критичного для столиці рівня залишається ще понад 1 метр,
– зауважили у КМВА.
Начальник відомства Сергій Попко зазначив, що наразі уважно слідкують за динамікою цьогорічного водопілля в Києві. Усі відповідні служби готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.
У КМДА наголосили, що пік весняної повені позаду, але столичні рятувальники продовжують слідкувати за ситуацією. Так, з учорашнього вечора рівень води у Дніпрі не змінився.
Добові коливання рівня води якщо й відбуваються, то в межах 5 – 10 сантиметрів, проте загальний рівень води поступово зменшується. Критичний рівень води становить 715 сантиметрів і більше.
За інформацією Укргідрометцентру, 25 – 26 квітня на річці Дніпро в Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій (І рівень небезпеки – жовтий).
Що з паводком на Чернігівщині
У Чернігівській ОВА повідомили, що річка Десна виходить на пік весняної повені, а Дніпро, Сейм та Снов йдуть на спад.
Так, на річках Дніпро, Сейм та Снов за добу знижується рівень води на 3 – 6 сантиметрів.
На Десні біля села Макошине 21 квітня спостерігався максимальний рівень весняної повені з відміткою 740 сантиметрів над нулем поста. Вода у річці продовжує підійматися на 4 сантиметри за добу.
У межах області нижче села Макошине триватиме підвищення рівнів води на 2 – 5 сантиметрів за добу, з подальшим затопленням понижених ділянок заплави у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах.
Зокрема, у Чернігові триватиме затоплення територій міського пляжу, садово-дачної забудови, доріг на заплаві в районі Кордівки.Зверніть увагу! З 24 по 30 квітня Дніпро в межах Чернігівської області хоч і утримуватиме високі рівні води, але з тенденцією зниження до 10 сантиметрів за добу.
Станом на 25 квітня підтоплені 29 житлових будинків у 13 селах Чернігівського та Корюківського районів. Окрім цього, порушено транспортне сполучення з 32 населеними пунктами області.
Скільки в Україні підтоплених будинків
На сьогодні відомо, що підтопленими залишаються 854 дворогосподарства і 151 будинок. Однак гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.
Залишаються підтопленими 854 дворогосподарства:
- Чернігівська область – 484,
- Черкаська – 124,
- Полтавська – 107,
- Дніпропетровська – 70,
- Кіровоградська – 48,
- Волинська – 14,
- Київська – 7.
До того ж підтоплений 151 будинок:
- Кіровоградська область – 48,
- Черкаська – 39,
- Дніпропетровська – 33,
- Чернігівська – 29,
- Полтавська – 2.
У Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 20 тисяч 924 гектари сільськогосподарських угідь.
Нагадаємо, що нещодавно у Київській області, де вирує повінь, чоловік вирішив провести дозвілля на своєму човні. Проте плавзасіб пробився, а чоловік залишився сам посеред води. Правоохоронці повідомляли, що чоловік ризикнув "вийти" на воду й ледь не потонув.