До критического уровня осталось более 1 метра: какая ситуация с наводнением в Киеве
Источник:КГВА
В этом году Украину накрыли наводнения, которые наделали много бед. За последние сутки вода в Киеве поднялась на 11 сантиметров.
В настоящее время в столице держится подтопление территорий. Однако аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы.
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Какая ситуация с наводнением в Киеве
По состоянию на 25 апреля уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 294 сантиметра. За последние сутки вода поднялась на 11 сантиметров.
Но до критического для столицы уровня остается еще более 1 метра,
– отметили в КГВА.
Начальник ведомства Сергей Попко отметил, что сейчас внимательно следят за динамикой нынешнего половодья в Киеве. Все службы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.
В КГГА отметили, что пик весеннего половодья позади, но столичные спасатели продолжают следить за ситуацией. Так, со вчерашнего вечера уровень воды в Днепре не изменился.
Суточные колебания уровня воды если и происходят, то в пределах 5 – 10 сантиметров, однако общий уровень воды постепенно уменьшается. Критический уровень воды составляет 715 сантиметров и больше.
По информации Укргидрометцентра, 25 – 26 апреля на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий (І уровень опасности – желтый).
Что с наводнением на Черниговщине
В Черниговской ОВА сообщили, что река Десна выходит на пик весеннего половодья, а Днепр, Сейм и Снов идут на спад.
Так, на реках Днепр, Сейм и Снов в сутки снижается уровень воды на 3 – 6 сантиметров.
На Десне возле села Макошино 21 апреля наблюдался максимальный уровень весеннего половодья с отметкой 740 сантиметров над постным нулем. Вода в реке продолжает подниматься на 4 сантиметра в сутки.
В пределах области ниже села Макошино будет продолжаться повышение уровня воды на 2 – 5 сантиметров в сутки, с последующим затоплением пониженных участков поймы в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах.
В Чернигове будет продолжаться затопление территорий городского пляжа, садово-дачной застройки, дорог на пойме в районе Кордовки.Обратите внимание! С 24 по 30 апреля Днепр в пределах Черниговской области будет хоть и содержать высокие уровни воды, но с тенденцией снижения до 10 сантиметров в сутки.
По состоянию на 25 апреля подтоплены 29 жилых домов в 13 селах Черниговского и Корюковского районов. Кроме этого, нарушено транспортное сообщение с 32 населенными пунктами области.
Сколько в Украине подтопленных домов
На сегодняшний день известно, что подтопленными остаются 854 домохозяйства и 151 дом. Однако гидрологическая ситуация контролируется. Наблюдается тенденция к снижению темпа повышения уровня воды в реках на севере Украины.
Остаются подтопленными 854 домохозяйства:
- Черниговская область – 484,
- Черкасская – 124,
- Полтавская – 107,
- Днепропетровская – 70,
- Кировоградская – 48,
- Волынская – 14,
- Киевская – 7.
К тому же подтоплен 151 дом:
- Кировоградская область – 48,
- Черкасская – 39,
- Днепропетровская – 33,
- Черниговская – 29,
- Полтавская – 2.
В Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 20 тысяч 924 гектара сельскохозяйственных угодий.
Напомним, что недавно в Киевской области, где бурлит наводнение, мужчина решил провести досуг на своей лодке. Однако плавсредство пробилось, а мужчина остался сам посреди воды. Правоохранители сообщали, что мужчина рискнул "выйти" на воду и чуть не утонул.