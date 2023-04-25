В настоящее время в столице держится подтопление территорий. Однако аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы.

Важно Украину накрыло наводнение: откуда взялась большая вода и чем она грозит

Какая ситуация с наводнением в Киеве

По состоянию на 25 апреля уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 294 сантиметра. За последние сутки вода поднялась на 11 сантиметров.

Но до критического для столицы уровня остается еще более 1 метра,

– отметили в КГВА.

Начальник ведомства Сергей Попко отметил, что сейчас внимательно следят за динамикой нынешнего половодья в Киеве. Все службы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

В КГГА отметили, что пик весеннего половодья позади, но столичные спасатели продолжают следить за ситуацией. Так, со вчерашнего вечера уровень воды в Днепре не изменился.

Суточные колебания уровня воды если и происходят, то в пределах 5 – 10 сантиметров, однако общий уровень воды постепенно уменьшается. Критический уровень воды составляет 715 сантиметров и больше.

По информации Укргидрометцентра, 25 – 26 апреля на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий (І уровень опасности – желтый).

Что с наводнением на Черниговщине

В Черниговской ОВА сообщили, что река Десна выходит на пик весеннего половодья, а Днепр, Сейм и Снов идут на спад.

Так, на реках Днепр, Сейм и Снов в сутки снижается уровень воды на 3 – 6 сантиметров.

На Десне возле села Макошино 21 апреля наблюдался максимальный уровень весеннего половодья с отметкой 740 сантиметров над постным нулем. Вода в реке продолжает подниматься на 4 сантиметра в сутки.

В пределах области ниже села Макошино будет продолжаться повышение уровня воды на 2 – 5 сантиметров в сутки, с последующим затоплением пониженных участков поймы в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах.

В Чернигове будет продолжаться затопление территорий городского пляжа, садово-дачной застройки, дорог на пойме в районе Кордовки.

Обратите внимание! С 24 по 30 апреля Днепр в пределах Черниговской области будет хоть и содержать высокие уровни воды, но с тенденцией снижения до 10 сантиметров в сутки.

По состоянию на 25 апреля подтоплены 29 жилых домов в 13 селах Черниговского и Корюковского районов. Кроме этого, нарушено транспортное сообщение с 32 населенными пунктами области.

Сколько в Украине подтопленных домов

На сегодняшний день известно, что подтопленными остаются 854 домохозяйства и 151 дом. Однако гидрологическая ситуация контролируется. Наблюдается тенденция к снижению темпа повышения уровня воды в реках на севере Украины.

Остаются подтопленными 854 домохозяйства:

Черниговская область – 484,

Черкасская – 124,

Полтавская – 107,

Днепропетровская – 70,

Кировоградская – 48,

Волынская – 14,

Киевская – 7.

К тому же подтоплен 151 дом:

Кировоградская область – 48,

Черкасская – 39,

Днепропетровская – 33,

Черниговская – 29,

Полтавская – 2.

В Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 20 тысяч 924 гектара сельскохозяйственных угодий.

Напомним, что недавно в Киевской области, где бурлит наводнение, мужчина решил провести досуг на своей лодке. Однако плавсредство пробилось, а мужчина остался сам посреди воды. Правоохранители сообщали, что мужчина рискнул "выйти" на воду и чуть не утонул.