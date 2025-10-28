У ТЦК буде повна база, – нардеп сказав, коли повісток стане більше

В Україні триває загальна мобілізація. Можливе об'єднання "Резерв+" з податковими базами та реєстрами виборців.

Нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко розповів, наскільки збільшиться кількість повісток. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю "Телеграфу".

Коли в Україні виписуватимуть більше повісток?

За словами Горбенка, якщо "Резерв+" об'єднають з податковими базами та реєстрами виборців, то повісток виписуватимуть більше. Це пов'язано з тим, що інформація з'явиться у повному обсязі, особливо по реєстрації ПІН.

Тому я думаю, що у ТЦК буде повна база. Проблема інша – знайти цих людей. Хтось виїхав за кордон, хтось заброньований або чомусь отримав інвалідність у 25 років. Кожну ситуацію варто розбирати індивідуально,

– пояснив Горбенко.

Він додав, що варто збільшувати чисельність складу ТЦК демобілізованими. Крім того, за словами нардепа, демобілізовані військові часто питають чому вони не можуть бути поліцейськими.

Горбенко пояснює, що людина провоювала три роки й хоче залишитись працювати в секторі безпеки і оборони, наприклад в МВС. А службовці структури МВС, які мають бронь, підуть воювати. Тому є пропозиції від депутатів і військових, щоб в майбутньому на відповідальні посади призначали учасників бойових дій.

