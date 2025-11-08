Укр Рус
8 листопада, 20:58
2

Україна знову під атакою "Шахедів": у яких областях лунає тривога

Владислав Кравцов

Росія ввечері 8 листопада запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

20:37, 08 листопада

КАБи на Донеччину.

20:16, 08 листопада

КАБи на Сумщину.

19:50, 08 листопада

БпЛА в Новгород-Сіверському та Корюківському  районах Чернігівської області, курс південно-західний.

19:28, 08 листопада

БпЛА в Павлоградському районі Дніпропетровської області, курс на Павлоград з півночі.

19:07, 08 листопада

БпЛА на Полтавщині, курс на Дніпропетровщину.