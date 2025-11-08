Україна знову під атакою "Шахедів": у яких областях лунає тривога

Росія ввечері 8 листопада запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Все дуже змінилось: у Центрі досліджень енергетики оцінили готовність України до атак

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті