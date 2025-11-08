Укр Рус
24 Канал Новости Украины Украина снова под атакой "Шахедов": в каких областях звучит тревога
8 ноября, 20:58
2

Украина снова под атакой "Шахедов": в каких областях звучит тревога

Владислав Кравцов

Россия вечером 8 ноября запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. 

Что известно о воздушной тревоге?

20:37, 08 ноября

УАБы в Донецкую область.

20:16, 08 ноября

УАБы на Сумщину.

19:50, 08 ноября

БПЛА в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговской области, курс юго-западный.

19:28, 08 ноября

БПЛА в Павлоградском районе Днепропетровской области, курс на Павлоград с севера.

19:07, 08 ноября

БПЛА на Полтавщине, курс на Днепропетровщину.