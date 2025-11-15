"Шахеди" знову атакують Україну: де зараз лунає тривога
Росіяни ввечері 15 листопада знову атакують Україну ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися тривога.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми "Влучний постріл": у поліції показали відео збиття "Шахеда" над Києвом
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на захід. БпЛА в Берестинському районі Харківщини, курс південно-східний. БпЛА в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, курс південно-східний. БпЛА з Харківщини на Полтавщину (Полтавський район), курс південно-західний. Ворожий БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, курс західний. Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі. БпЛА з Черкащани на Кіровоградщину (Голованівський район), курс південно-західний БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс південно-західний.
БпЛА на півночі Миколаївщини, курс на захід.
БпЛА в Берестинському районі Харківщини, курс південно-східний.
БпЛА в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, курс південно-східний.
БпЛА з Харківщини на Полтавщину (Полтавський район), курс південно-західний.
Ворожий БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, курс західний.
Ворожий БпЛА на н.п. Лозова на Харківщині з півночі.
БпЛА з Черкащани на Кіровоградщину (Голованівський район), курс південно-західний
БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс південно-західний.