"Шахеди" знову атакують Україну: де зараз лунає тривога

Росіяни ввечері 15 листопада знову атакують Україну ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися тривога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

