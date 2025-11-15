"Шахеды" снова атакуют Украину: где сейчас звучит тревога
Россияне вечером 15 ноября снова атакуют Украину ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме "Меткий выстрел": в полиции показали видео сбития "Шахеда" над Киевом
Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА на севере Николаевщины, курс на запад. БПЛА в Берестинском районе Харьковщины, курс юго-восточный. БПЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс юго-восточный. БПЛА с Харьковщины на Полтавщину (Полтавский район), курс юго-западный. Вражеский БПЛА в Богодуховском районе Харьковщины, курс западный. Вражеский БПЛА на н.п. Лозовая на Харьковщине с севера. БПЛА с Черкащаны на Кировоградщину (Голованевский район), курс юго-западный БПЛА в Бориспольском районе Киевщины, курс юго-западный.
