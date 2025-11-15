"Шахеды" снова атакуют Украину: где сейчас звучит тревога

Россияне вечером 15 ноября снова атакуют Украину ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

