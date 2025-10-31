Україна знову під атакою "Шахедів": у яких областях зараз тривога

Російська армія ввечері 31 жовтня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями нашої держави стала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Де зараз оголошена тривога: дивіться на карті