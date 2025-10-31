Україна знову під атакою "Шахедів": у яких областях зараз тривога
Російська армія ввечері 31 жовтня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це областями нашої держави стала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз оголошена тривога: дивіться на карті
БпЛА на Полтавщині в напрямку Миргорода.
БпЛА на Чернігівщині в районі н.п.Березна, Корюківка, Сновськ, Ічня;
БпЛА в центральній та південній частині Сумщини, курс – західний;
БпЛА на північному сході Полтавщини, курс – західний;
БпЛА на південному заході Харківщини, курс – східний;
БпЛА на південному заході Донеччини, курс – західний/південно-західний;
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – на північ Запорізької області;
БпЛА на півночі Запорізької області, курс – Нікопольський р-н Дніпропетровщини.
Група БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.
Нові групи БпЛА на півдні Сумщини курсом на Харківщину та Полтавщину;
Нові групи БпЛА на заході Донеччини, курс – південний/південно-західний;
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний;
БпЛА на межі Миколаївщини і Херсонщини в північному напрямку;
БпЛА на півночі від Чернігова курс – північно-західний, та на півночі від н.п.Мена, курс – північно-східний;
БпЛА на заході Харківщини, курс – південно-західний.
БпЛА в напрямку Чернігова.
Ворожий розвідувальний БпЛА на Миколаївщині. Залучено засоби для збиття.
Повторні пуски БпЛА типу "Шахед" з Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Курська
БпЛА курсом на/повз Нікополь (Дніпропетровщина).
БпЛА в напрямку Сум.
БпЛА на Сумщині в центральній частині, курс на Полтавщину;
БпЛА на Чернігівщині, курс на/повз Носівку;
БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.
БпЛА на Чернігівщині, курс на/повз Ніжин, Сновськ;
БпЛА на Сумщині в центральній частині, курс – західний;
БпЛА на Херсонщині, курс – Криворізький р-н Дніпропетровщини.
Ворожий розвідувальний БпЛА на Херсонщині. Залучено засоби для збиття.
БпЛА на межі Донеччини і Дніпропетровщини, курс – північно-східний.
БпЛА на/повз Суми та в напрямку Чернігова.
Ворожий БпЛА в напрямку Сум з півночі.
БпЛА на Харківщині на/повз н.п.Донець в північно-західному напрямку.
БпЛА на Чернігівщині в районі н.п.Корюківка та Сновськ.
БпЛА на південному сході Харківщини, курсом на північ.
БпЛА на Дніпропетровщині, курс – н.п. Петропавлівка з півночі.
БпЛА на Дніпропетровщині, курс – н.п.Павлоград/н.п.Тернівка.