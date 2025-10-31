Укр Рус
31 октября, 20:29
Украина снова под атакой "Шахедов": в каких областях сейчас тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 31 октября запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого областями нашего государства стала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте

 

20:05, 31 октября

Группа БПЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.

19:42, 31 октября

  • Новые группы БПЛА на юге Сумщины курсом на Харьковщину и Полтавщину;

  • Новые группы БПЛА на западе Донецкой области, курс – южный/юго-западный;

  • БПЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный;

  • БПЛА на границе Николаевщины и Херсонщины в северном направлении;

  • БПЛА на севере от Чернигова курс – северо-западный, и на севере от н.п.Мена, курс – северо-восточный;

  • БПЛА на западе Харьковщины, курс – юго-западный.

19:35, 31 октября

БПЛА в направлении Чернигова.

19:09, 31 октября

Вражеский разведывательный БПЛА на Николаевщине. Привлечены средства для сбивания.

18:54, 31 октября

Повторные пуски БПЛА типа "Шахед" из Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарская и Курская

18:50, 31 октября

БПЛА курсом на/из Никополя (Днепропетровская область).

18:47, 31 октября

БПЛА в направлении Сум.

18:44, 31 октября

  • БПЛА на Сумщине в центральной части, курс на Полтавщину;

  • БПЛА на Черниговщине, курс на/против Носовки;

  • БПЛА в направлении Кривого Рога с юга.

18:26, 31 октября

  • БПЛА на Черниговщине, курс на/против Нежина, Сновск;

  • БПЛА на Сумщине в центральной части, курс – западный;

  • БПЛА на Херсонщине, курс – Криворожский р-н Днепропетровщины.

18:01, 31 октября

Вражеский разведывательный БПЛА на Херсонщине. Привлечены средства для сбивания.

17:57, 31 октября

БПЛА на границе Донетчины и Днепропетровщины, курс – северо-восточный.

17:46, 31 октября

БПЛА на/из Сумы и в направлении Чернигова.

17:36, 31 октября

Вражеский БПЛА в направлении Сум с севера.

17:35, 31 октября

БПЛА на Харьковщине на/против н.п.Донец в северо-западном направлении.

17:28, 31 октября

БПЛА на Черниговщине в районе н.п.Корюковка и Сновск.

17:23, 31 октября

БПЛА на юго-востоке Харьковщины, курсом на север.

16:51, 31 октября

БПЛА на Днепропетровщине, курс – н.п. Петропавловка с севера.

16:18, 31 октября

БПЛА на Днепропетровщине, курс – н.п.Павлоград/н.п.Терновка.