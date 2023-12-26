Тривоги почастішали: як визначають загрозу застосування балістики для Києва
У столиці України все частіше чують повітряну тривогу, яка попереджає про можливість застосування балістики. На щастя, багато тривог закінчується без зафіксованих пусків.
Як розповів 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, потенційну загрозу визначають за увімкненням локаторів системи С-400.
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Як визначають загрозу балістики
Оголошення про небезпеку через можливе застосування балістики у Києві часто закінчуються без зафіксування пусків. Як розуміють, що є загроза ударів балістичними ракетами і як визначають, що пусків усе ж не буде пояснив військовий експерт.
Найімовірніше, включаються С-400, які стоять на кордоні в районі Курської та Брянської областей. Наші радіотехнічні засоби слідкування визначають включення локаторів С-400, а С-400 дістане лише до Києва,
– зауважив Роман Світан.
Увімкнення локаторів С-400 розцінюють як потенційну загрозу, саме тому вмикають сигнал повітряної тривоги. Відповідно виключення локаторів сприймають як відбій загрози.
"Річ у тім, що ракета сама не полетить. Вона керується локатором, тобто сама система зокрема керує ракетою до моменту її виходу на ціль. На певній висоті вона втрачає зв'язок із системою управління", – додав льотчик-інструктор.
Саме тому систему С-400 вважають неточною – вона не може довести ракету до землі. Локатор просто не бачить наземної цілі.
С-400 ("Тріумф")
Це зенітно-ракетний комплекс нового покоління. Система ППО С-400 призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних і крилатих ракет та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.
Власне, хоч це насамперед комплекс ППО, розробники також передбачили можливість завдавати ударів окремими видами зенітних ракет по наземних цілях за заданими координатами.
Обстріли балістикою: що відомо
- У четвер, 14 грудня, росіяни запустили три балістичні ракети з трьох винищувачів МіГ-31К у напряму Києва та Старокостянтинова на Хмельниччині. Одну аеробалістичну ракету "Кинджал" вдалося збити над Київщиною.
- Нещадно обстрілюють росіяни й Херсон. Командир херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко повідомив, що обстріли Херсона є постійними. Зараз окупанти б'ють по місту балістикою, від якої складно сховатися.
- Зауважимо, що 26 грудня в деяких областях України повідомили про загрозу балістики. На щастя, запусків ракет не зафіксували.