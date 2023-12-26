Надвечір 26 грудня у більшості областей України пролунав сигнал тривоги. О 18:25 Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півдня.

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У Херсоні пролунали вибухи

За кілька хвилин після оголошення тривоги приблизно о 18:27 у Херсоні пролунали потужні вибухи. Про це повідомила місцева влада. Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко закликав містян перебувати у безпечних місцях.

Керівник ОВА Олександр Прокудін зазначив, що місто перебуває під ворожим вогнем понад 2 години. За його словами, ворог застосовує різну зброю.

Водночас моніторингові канали пишуть, що по місту вдарили саме балістикою. Офіційної інформації, про те, яким озброєнням окупанти вкотре атакують Херсон, наразі немає.

Які області "почервоніли"

Станом на 18:39 небезпека балістики існує для Півдня України – це Херсонщина, Одещина, Миколаївщина, південно-східних і центральних областей – Запоріжжя, Кіровоградщини, Донеччини, Харківщини, Черкащини, Вінниччини, західних і північно-західних регіонів: Хмельниччини, Житомирщини, Волині та Рівненщини.

Карта повітряної тривоги / Фото alerts.in.ua

Станом на 18:54 в окремих областях дали відбої по загрозі. Небезпека для Півдня ще залишається.

Нічна атака Росії: скільки ворожих цілей збила українська ППО

У ніч проти 26 грудня окупанти запустили по Україні "Шахеди". Атака тривала з 18:30 25 грудня по 3:00 26 грудня. Відомо, що ворог вдарив дронами-камікадзе з двох напрямків – Балаклави та Приморсько-Ахтарську.

Загалом противник випустив 19 ударних безпілотників. 13 з них вдалося збити силам ППО. Робота протиповітряної оборони по ворожих цілях велася у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Також у Повітряних силах розповіли про успіх української тактичної авіації, яка відправила великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ", який базувався в районі Феодосії, услід за крейсером "Москва".