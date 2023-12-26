Тревоги участились: как определяют угрозу применения баллистики для Киева

В столице Украины все чаще слышат воздушную тревогу, предупреждающую о возможности применения баллистики. К счастью, много тревог кончается без зафиксированных пусков.

Как рассказал 24 Каналу полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, потенциальную угрозу определяют при включении локаторов системы С-400.

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Как определяют угрозу баллистики

Объявления об опасности из-за возможного применения баллистики в Киеве заканчиваются без фиксирования пусков. Как понимают, что угроза ударов баллистическими ракетами и как определяют, что пусков все же не будет, объяснил военный эксперт.

Скорее всего, включаются С-400, стоящие на границе в районе Курской и Брянской областей. Наши радиотехнические средства наблюдения определяют включение локаторов С-400, а С-400 получит только в Киев,

– заметил Роман Свитан.

Включение локаторов С-400 расценивают как потенциальную угрозу, поэтому включают сигнал воздушной тревоги. Соответственно, исключение локаторов воспринимают как отбой угрозы.

"Дело в том, что ракета сама не полетит. Она управляется локатором, то есть сама система, в частности, управляет ракетой до момента ее выхода на цель. На определенной высоте она теряет связь с системой управления", – добавил летчик-инструктор.

Именно поэтому система С-400 считается неточной – она не может довести ракету до земли. Локатор просто не видит наземной цели.

С-400 ("Триумф")

Это зенитно-ракетный комплекс нового поколения. Система ПВО С-400 предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических и крылатых ракет и других средств воздушного нападения в радиоэлектронных условиях и других видов противодействия.

Собственно, хотя это, прежде всего, комплекс ПВО, разработчики также предусмотрели возможность наносить удары отдельными видами зенитных ракет по наземным целям по заданным координатам.

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