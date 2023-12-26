Тревоги участились: как определяют угрозу применения баллистики для Киева
В столице Украины все чаще слышат воздушную тревогу, предупреждающую о возможности применения баллистики. К счастью, много тревог кончается без зафиксированных пусков.
Как рассказал 24 Каналу полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, потенциальную угрозу определяют при включении локаторов системы С-400.
Читайте подробнее Россия бьет баллистикой по Киеву: что известно о ЗРК С-400, из которого, вероятно, обстреляли столицу
Как определяют угрозу баллистики
Объявления об опасности из-за возможного применения баллистики в Киеве заканчиваются без фиксирования пусков. Как понимают, что угроза ударов баллистическими ракетами и как определяют, что пусков все же не будет, объяснил военный эксперт.
Скорее всего, включаются С-400, стоящие на границе в районе Курской и Брянской областей. Наши радиотехнические средства наблюдения определяют включение локаторов С-400, а С-400 получит только в Киев,
– заметил Роман Свитан.
Включение локаторов С-400 расценивают как потенциальную угрозу, поэтому включают сигнал воздушной тревоги. Соответственно, исключение локаторов воспринимают как отбой угрозы.
"Дело в том, что ракета сама не полетит. Она управляется локатором, то есть сама система, в частности, управляет ракетой до момента ее выхода на цель. На определенной высоте она теряет связь с системой управления", – добавил летчик-инструктор.
Именно поэтому система С-400 считается неточной – она не может довести ракету до земли. Локатор просто не видит наземной цели.
С-400 ("Триумф")
Это зенитно-ракетный комплекс нового поколения. Система ПВО С-400 предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических и крылатых ракет и других средств воздушного нападения в радиоэлектронных условиях и других видов противодействия.
Собственно, хотя это, прежде всего, комплекс ПВО, разработчики также предусмотрели возможность наносить удары отдельными видами зенитных ракет по наземным целям по заданным координатам.
Обстрелы баллистики: что известно
- В четверг, 14 декабря, россияне запустили три баллистических ракеты из трех истребителей МиГ-31К в направлении Киева и Старокостантинова в Хмельницкой области. Одну аэробалистическую ракету "Кинжал" удалось сбить над Киевщиной.
- Беспощадно обстреливают россияне и Херсон. Командир херсонского областного отряда быстрого реагирования общества Красного Креста Украины Николай Тараненко сообщил, что обстрелы Херсона постоянны. Сейчас оккупанты бьют по городу баллистикой, от которой сложно укрыться.
- Заметим, что 26 декабря в некоторых областях Украины сообщили об угрозе баллистики. К счастью, запуски ракет не зафиксировали.