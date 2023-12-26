Як розповів 24 Каналу полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, потенційну загрозу визначають за увімкненням локаторів системи С-400.

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Як визначають загрозу балістики

Оголошення про небезпеку через можливе застосування балістики у Києві часто закінчуються без зафіксування пусків. Як розуміють, що є загроза ударів балістичними ракетами і як визначають, що пусків усе ж не буде пояснив військовий експерт.

Найімовірніше, включаються С-400, які стоять на кордоні в районі Курської та Брянської областей. Наші радіотехнічні засоби слідкування визначають включення локаторів С-400, а С-400 дістане лише до Києва,

– зауважив Роман Світан.

Увімкнення локаторів С-400 розцінюють як потенційну загрозу, саме тому вмикають сигнал повітряної тривоги. Відповідно виключення локаторів сприймають як відбій загрози.

"Річ у тім, що ракета сама не полетить. Вона керується локатором, тобто сама система зокрема керує ракетою до моменту її виходу на ціль. На певній висоті вона втрачає зв'язок із системою управління", – додав льотчик-інструктор.

Саме тому систему С-400 вважають неточною – вона не може довести ракету до землі. Локатор просто не бачить наземної цілі.

С-400 ("Тріумф")

Це зенітно-ракетний комплекс нового покоління. Система ППО С-400 призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних і крилатих ракет та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

Власне, хоч це насамперед комплекс ППО, розробники також передбачили можливість завдавати ударів окремими видами зенітних ракет по наземних цілях за заданими координатами.

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