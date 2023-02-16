По всій території України – повітряна тривога: є загроза ракетних ударів

16 лютого 2023, 02:39
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Уночі 16 лютого в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Є загроза ракетних ударів.

Близько 2:36 у деяких областях України пролунали сирени. За інформацією моніторингових груп, окупанти запустили ракети з акваторій Чорного та Азовського морів.

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В яких областях лунає тривога

Станом на 2:43 повітряну тривогу оголосили у Києві та:

  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Кіровоградській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Харківській,
  • Київській областях.

Згодом, о 2:55, сирени залунали і на Заході:

  • У Рівненській,
  • Волинській,
  • Львівській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Закарпатській,
  • Хмельницькій,
  • Тернопільській областях.

Безперервна тривога в Луганській області триває з 4 квітня 2022 року, а в тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня.

Близько 03:12 моніторингова група Monitor повідомила про запуск ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. А ці ракети вже можуть долетіти до будь-якого куточка України.

Тож, наприклад, закликав не ігнорувати повітряну тривогу мешканців Львівщини глава ОВА Максим Козицький. Він попрохав людей перебувати в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.

Увага! Працюють системи ППО. Тож закликаємо вас не знімати на фото та відео моменти збиття ракет. Ні в якому разі не викладайте матеріали у мережу. Не будьте спільником ворога, адже можете допомогти йому корегувати вогонь.

Де зафіксували вибухи

Після оголошення тривоги місцеві жителі Харківщини та Запоріжжя повідомили про звуки вибухів. Харківську область росіяни обстрілюють із С-300 з боку Бєлгорода.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

Попередні атаки України: що відомо

  • 15 лютого у Київській ОВА повідомили, що у небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Згодом у КМДА повідомили, що у небі над Києвом виявили ворожу повітряну ціль.
  • Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у прямому ефірі, що у небі України зафіксували ворожі кулі з відбивачами, які рухаються від подуву вітру. "Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йдеться про майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить", – зазначив Ігнат.
  • Останній масований ракетний удар ворога стався 10 лютого. Окупанти здійснили авіаційні та ракетні атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря.
  • Сили і засоби Збройних Сил України та інші складові Сил оборони знищили 61 крилату ракету ворога з 71 запущеної та 5 дронів.
  • На Львівщині, у Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Вона не вибухнула.
  • Ворог влучив у декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в Східному та Західному, Південному регіонах. Однак ситуація там зараз контрольована. Енергетики роблять все, аби світло було в кожній українській оселі.

Автор: Анна Романюк