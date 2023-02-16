По всій території України – повітряна тривога: є загроза ракетних ударів

Уночі 16 лютого в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Є загроза ракетних ударів.

Близько 2:36 у деяких областях України пролунали сирени. За інформацією моніторингових груп, окупанти запустили ракети з акваторій Чорного та Азовського морів.

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В яких областях лунає тривога

Станом на 2:43 повітряну тривогу оголосили у Києві та:

Житомирській,

Вінницькій,

Черкаській,

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській,

Кіровоградській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Донецькій,

Харківській,

Київській областях.

Згодом, о 2:55, сирени залунали і на Заході:

У Рівненській,

Волинській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Закарпатській,

Хмельницькій,

Тернопільській областях.

Безперервна тривога в Луганській області триває з 4 квітня 2022 року, а в тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня.

Близько 03:12 моніторингова група Monitor повідомила про запуск ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. А ці ракети вже можуть долетіти до будь-якого куточка України.

Тож, наприклад, закликав не ігнорувати повітряну тривогу мешканців Львівщини глава ОВА Максим Козицький. Він попрохав людей перебувати в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.

Де зафіксували вибухи

Працюють системи ППО. Тож закликаємо вас не знімати на фото та відео моменти збиття ракет. Ні в якому разі не викладайте матеріали у мережу. Не будьте спільником ворога, адже можете допомогти йому корегувати вогонь.

Після оголошення тривоги місцеві жителі Харківщини та Запоріжжя повідомили про звуки вибухів. Харківську область росіяни обстрілюють із С-300 з боку Бєлгорода.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

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