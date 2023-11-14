Зовсім не Patriot: Ігнат розповів особливості одного із найкращих ППО на озброєнні ЗСУ
Українські союзники поділилися з Україною сучасними комплексами протиповітряної оборони, які дозволяють збивати ледь не всі виявлені цілі. Особливо варто виділити німецький зенітно-ракетний комплекс, який має одні з найкращих радарів.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він додав, що комлекс навіть має змогу ділитися інформацією з іншими системами ППО.
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Одна з найкращих ППО
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про переваги, які надає Силам оборони України зенітно-ракетні комплекси IRIS-T від Німеччини.
Чудовий комплекс, зарекомендував себе на усі 100%. Ми отримали його у жовтні минулого року і це 100% результат, одна ракета – одна ціль. Чудовий радар, один з найкращих радарів зараз з тих, що в нас є,
– розповів Ігнат.
Речник Повітряних Сил також наголосив, що радіолокаційна станція комплексу здатна бачити цілі з маленькою відбиваючою поверхнею. Окрім цього, вона може ділитися інформацією з зенітними системами інших комплексів. Мова йде як про NASAMS і Patriot, так і радянські ППО. Всі вони можуть брати інформацію з цієї системи.
Україна потребує ППО
- Радянські ЗРК "Бук-М1" працювали завдяки ракетам С-300, які виробляють лише в Росії, тому вони у нас закінчилися. Утім, на пускові установки вдалося адаптувати американські ракети RIM-7 Sea Sparrow, що дає змогу Україні повернути їх на чергування.
- Ізраїль вперше продав свою систему ПРО "Праща Давида" для Фінляндії. Варто зазначити, що вона більш універсальна та далекобійна, ніж Patriot PS-3, що дуже допомогло б Україна. Однак їх реекспорт для потреб ЗСУ наразі неможливий.
- Президент України повідомив, що на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Таке посилення ППО є надзвичайно важливим – ці комплекси навіть прикривають небо над Білим домом.