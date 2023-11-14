Зовсім не Patriot: Ігнат розповів особливості одного із найкращих ППО на озброєнні ЗСУ

Українські союзники поділилися з Україною сучасними комплексами протиповітряної оборони, які дозволяють збивати ледь не всі виявлені цілі. Особливо варто виділити німецький зенітно-ракетний комплекс, який має одні з найкращих радарів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він додав, що комлекс навіть має змогу ділитися інформацією з іншими системами ППО.

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Одна з найкращих ППО

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про переваги, які надає Силам оборони України зенітно-ракетні комплекси IRIS-T від Німеччини.

Чудовий комплекс, зарекомендував себе на усі 100%. Ми отримали його у жовтні минулого року і це 100% результат, одна ракета – одна ціль. Чудовий радар, один з найкращих радарів зараз з тих, що в нас є,

– розповів Ігнат.

Речник Повітряних Сил також наголосив, що радіолокаційна станція комплексу здатна бачити цілі з маленькою відбиваючою поверхнею. Окрім цього, вона може ділитися інформацією з зенітними системами інших комплексів. Мова йде як про NASAMS і Patriot, так і радянські ППО. Всі вони можуть брати інформацію з цієї системи.

Україна потребує ППО