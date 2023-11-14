Модифіковані системи ППО вже пройшли успішне випробування на полігоні у Сполучених Штатах. Детальніше про переобладнані установки розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Які переваги "Бук-М1"

За словами Світана, в Україні зенітно-ракетних комплексів "Бук-М1" десятки одиниць. Основне завдання яких – захист колон техніки з повітря. Натомість адаптовані системи ППО зможуть прикривати армійські частини, об'єкти інфраструктури або певні об'єкти в населених пунктах.

Комплекс може прикривати у радіусі 10 – 15 кілометрів, залежно від висоти й того, як стоїть,

– пояснив військовий експерт.

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Натомість максимальна дальність пострілу – 20 – 30 кілометрів, а швидкість – 4 256 кілометрів на годину. Модифікований "Бук-М1" допоможе в боротьбі проти російсько-іранських "Шахедів", крилатих ракет і літаків.

Що відомо про модифікацію "Бук-М1"