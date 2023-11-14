Модифицированы системы ПВО уже прошли успешные испытания на полигоне в Соединенных Штатах. Подробнее о переоборудованных установках рассказал 24 Каналу военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Какие преимущества "Бук-М1"

По словам Свитана, в Украине зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" десятки единиц. Основная задача которых – защита колонн техники из воздуха. Вместо этого адаптированные системы ПВО смогут прикрывать армейские части, объекты инфраструктуры или определенные объекты в населенных пунктах.

Комплекс может прикрывать в радиусе 10 – 15 километров, в зависимости от высоты и того, как стоит,

– объяснил военный эксперт.

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Максимальная дальность выстрела – 20 – 30 километров, а скорость – 4 256 километров в час. Модифицированный "Бук-М1" поможет в борьбе против российско-иранских "Шахедов", крылатых ракет и самолетов.

Что известно о модификации "Бук-М1"