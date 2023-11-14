Отнюдь не Patriot: Игнат рассказал особенности одного из лучших ПВО на вооружении ВСУ

Украинские союзники поделились с Украиной современными комплексами противовоздушной обороны, позволяющими сбивать чуть ли не все обнаруженные цели. Особо стоит выделить немецкий зенитно-ракетный комплекс, который имеет один из лучших радаров.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он добавил, что комплекс даже может делиться информацией с другими системами ПВО.

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Одна из лучших ПВО

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о преимуществах, которые предоставляет Силам обороны Украины зенитно-ракетные комплексы IRIS-T от Германии.

Прекрасный комплекс, зарекомендовавший себя на все 100%. Мы получили его в октябре прошлого года, и это 100% результат, одна ракета – одна цель. Великолепный радар, один из лучших радаров сейчас из тех, что у нас есть,

– рассказал Игнат.

Представитель Воздушных Сил также подчеркнул, что радиолокационная станция комплекса способна видеть цели с маленькой отражающей поверхностью. Кроме того, она может делиться информацией с зенитными системами других комплексов. Речь идет как о NASAMS и Patriot, так и о советских ПВО. Все они могут принимать информацию из этой системы.

Украина нуждается в ПВО