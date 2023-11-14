Отнюдь не Patriot: Игнат рассказал особенности одного из лучших ПВО на вооружении ВСУ
Украинские союзники поделились с Украиной современными комплексами противовоздушной обороны, позволяющими сбивать чуть ли не все обнаруженные цели. Особо стоит выделить немецкий зенитно-ракетный комплекс, который имеет один из лучших радаров.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он добавил, что комплекс даже может делиться информацией с другими системами ПВО.
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Одна из лучших ПВО
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о преимуществах, которые предоставляет Силам обороны Украины зенитно-ракетные комплексы IRIS-T от Германии.
Прекрасный комплекс, зарекомендовавший себя на все 100%. Мы получили его в октябре прошлого года, и это 100% результат, одна ракета – одна цель. Великолепный радар, один из лучших радаров сейчас из тех, что у нас есть,
– рассказал Игнат.
Представитель Воздушных Сил также подчеркнул, что радиолокационная станция комплекса способна видеть цели с маленькой отражающей поверхностью. Кроме того, она может делиться информацией с зенитными системами других комплексов. Речь идет как о NASAMS и Patriot, так и о советских ПВО. Все они могут принимать информацию из этой системы.
Украина нуждается в ПВО
- Советские ЗРК "Бук-М1" работали благодаря ракетам С-300, производящимся только в России, поэтому они у нас закончились. Впрочем, на пусковые установки удалось адаптировать американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow, что позволяет Украине вернуть их на дежурство.
- Израиль впервые продал свою систему ПРО "Праща Давида" для Финляндии. Стоит отметить, что она более универсальна и дальнобойна, чем Patriot PS-3, что очень помогло бы Украине. Однако их реэкспорт для нужд ВСУ пока невозможен.
- Президент Украины сообщил, что на боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Такое усиление ПВО чрезвычайно важно – эти комплексы даже прикрывают небо над Белым домом.