Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала отметил, что Украина нуждается в гораздо большем количестве систем ПВО, чем есть сейчас. Однако каждое новое известие об усилении противовоздушной обороны является очень хорошей новостью.

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У России есть немалый запас ракет

За последний год россиянам удалось накопить 870 высокоточных ракет. Такие данные от ГУР подтверждают предварительные данные Генштаба ВСУ о том, что Россия способна производить в месяц около 100 различных ракет.

"Приблизительно такое же количество вражеская армия имела в прошлом году, когда начала ракетный террор С 10 октября 2022 года враг использовал тактику массированных ракетных атак, пытаясь разрушить энергетическую и критическую инфраструктуру Украины», – напомнил Владислав Селезнев.

Российские оккупанты хотели полностью погрузить Украину в темноту. Хотя этой задачи им достичь не удалось, а все же, россияне серьезно изуродовали нашу энергетическую инфраструктуру.

В течение лета выполнили ряд мероприятий не только, чтобы восстановить энергоструктуру и энергосети, но и усилить составляющие энергообъектов так, чтобы вражеские ракеты не всегда достигали целей.

К тому же, принципиальный вопрос был относительно усиления наших возможностей систем нашей ПВО. Вплоть до того, что правительство Украины предлагало нашим западным партнерам передать во временное пользование системы противовоздушной обороны, потому что нам все пригодится,

– подчеркнул военный эксперт.

Очевидно, что для того, чтобы защитить территорию Украины, нужно немало средств противовоздушной обороны. К примеру, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина нуждается как минимум в 13 батареях Patriot. На сегодня у нас есть только две, третью – еще должны предоставить.

Владислав Селезнев о важности ПВО для Украины: смотрите видео

Почему NASAMS важны для Украины

Конечно, три установки Patriot – никак не закроют украинскую потребность в защите неба. Однако каждая новость об усилении противовоздушной обороны Украины – чрезвычайно важна.

Именно NASAMS прикрывают небо над Белым домом в Вашингтоне. Это свидетельствует о том, что мы получили мощную и очень эффективную систему, которая обеспечивает даже главные здания США,

– подчеркнул Селезнев.

То, что эти системы заступили на боевое дежурство, означает, что мы на шаг приблизились к созданию безопасного пространства над территорией Украины.

NASAMS

Это норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. NASAMS стала первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и первая на Западе ракетная система с локаторной наводкой.

NASAMS является самой продаваемой системой противовоздушной обороны в своем классе за последние 10 лет. Ее модульность и открытая архитектура позволяют непрерывно усовершенствовать производительность, чтобы противостоять угрозам.

7 ноября 2022 тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые комплексы NASAMS прибыли в Украину.

Усиление украинского ПВО: что известно