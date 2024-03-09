Це лише початок: Повітряні сили визначили "червону лінію" для російської авіації

Повітряні сили ЗСУ вже добряче залякали російську авіацію. Однак наші захисники невтомно знаходять нові шляхи для того, аби відіграти ворожі літаки якомога далі від українських кордонів.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що для російських літаків вже окреслили "червоні лінії". Тож тепер окупанти будуть змушені двічі думати перш ніж використовувати тактичну авіацію.

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Росіян вдалося залякати

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що днями відбулося бойове відпрацювання по ворожих літаках на відстані понад 150 кілометрів. Результати роботи поки невідомі. Хай там як, але робота на таких відстанях стала своєрідним сигналом для росіян.

Загалом певний період окупанти дуже активно використовували тактичну авіацію на лінії фронту. Чим це закінчилося для ворога – усім відомо.

Заява генерала Олещука про роботу на 150 кілометрах – це лише початок, але ворогу серйозно варто задумуватись, чи взагалі залітати на таку відстань. Така заява командувача Повітряних сил не з'явилась на порожньому місці. Це певна "червона лінія", тепер у нас є певні засоби ураження, які збиватимуть їхні літаки,

– наголосив Сергій Братчук.

Ймовірно, на деякий час росіяни менше використовуватимуть свою тактичну авіацію. Крім того, вони можуть шукати інші шляхи для того, щоб продовжувати свої терористичні дії.

"Ворог зараз проводить інформаційно-психологічну операцію, намагаючись переконати, що це діяли наші мобільно-вогневі групи. Мовляв, вони вже знають ці маршрути і "знищують" мобільні групи. Тому треба пам'ятати про інформаційну гігієну", – пояснив Братчук.

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