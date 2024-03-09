Это только начало: Воздушные силы определили "красную линию" для российской авиации
Воздушные силы ВСУ уже изрядно запугали российскую авиацию. Однако наши защитники неутомимо находят новые пути для того, чтобы отыграть вражеские самолеты как можно дальше от украинских границ.
Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что для российских самолетов уже очертили "красные линии". И теперь оккупанты будут вынуждены дважды думать прежде чем использовать тактическую авиацию.
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Россиян удалось запугать
Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что на днях состоялась боевая отработка по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров. Результаты работы пока неизвестны. Как бы там ни было, но работа на таких расстояниях стала своеобразным сигналом для россиян.
В общем определенный период оккупанты очень активно использовали тактическую авиацию на линии фронта. Чем это закончилось для врага – всем известно.
Заявление генерала Олещука о работе на 150 километрах – это только начало, но врагу серьезно стоит задуматься, или вообще залетать на такое расстояние. Такое заявление командующего Воздушных сил не появилось на пустом месте. Это определенная "красная линия", теперь у нас есть определенные средства поражения, которые будут сбивать их самолеты,
– отметил Сергей Братчук.
Вероятно, на некоторое время россияне меньше будут использовать свою тактическую авиацию. Кроме того, они могут искать другие пути для того, чтобы продолжать свои террористические действия.
"Враг сейчас проводит информационно-психологическую операцию, пытаясь убедить, что это действовали наши мобильно-огневые группы. Мол, они уже знают эти маршруты и "уничтожают" мобильные группы. Поэтому надо помнить об информационной гигиене", – объяснил Братчук.
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- В Воздушных силах ВСУ отметили, что ищут новые пути для поражения вражеских самолетов. А российские пилоты тем временем массово жалуются на свое командование, ведь никому не хочется лететь "в один конец". Поэтому российские летчики осуществляют определенный саботаж, однако все же не могут откровенно противостоять приказам руководства.
- Потеря существенного количества самолетов также повлияла на способность россиян массированно атаковать Украину. Сейчас оккупанты не рискуют атаковать с самолетов. Самым безопасным для них являются удары ракетами, которые летят по баллистической траектории. К сожалению, для украинцев это большая угроза, ведь долетают такие ракеты за считанные минуты.
- Интересно отметить, что в небе над Азовским морем до сих пор не появился самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. После сбития второго самолета такого типа, россияне не решаются вывести его на дежурство.