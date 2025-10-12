Щит у небі: у Повітряних силах показали, як захисники України нищать ворожі цілі
- Повітряні сили України показали відео, як мобільна вогнева група знищує ворожі цілі.
- Кожна збита ціль означає збережене життя та недопущену трагедію.
Росія щодня завдає ударів по Україні з повітря, проте наші воїни мужньо захищають країну. Захисники показали відео збиття ворожих цілей.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряне командування "Схід".
Як українські воїни захищають небо?
У Повітряних силах показали роботу зенітників мобільної вогневої групи.
Вони – наш щит у небі,
– наголосили захисники.
Мобільна вогнева група нищить ворожі цілі: дивіться відео Повітряного командування "Схід"
Воїни зауважили, що кожна збита ворожа ціль – це збережене життя, будинок, недопущена трагедія. Безпечне небо над Україною. На відео показали бойову роботу в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".
Повітряні сили захищають Україну: що відомо?
Нагадаємо, що Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами" в ніч проти 12 жовтня. Також окупанти запустили ракету.
Відомо, що станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на Півночі, Сході та Півдні країни.
Водночас уночі 11 жовтня силами ППО було збито або придушено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів. Зафіксували влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.