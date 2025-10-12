Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряне командування "Схід".

Як українські воїни захищають небо?

У Повітряних силах показали роботу зенітників мобільної вогневої групи.

Вони – наш щит у небі,
– наголосили захисники.

Мобільна вогнева група нищить ворожі цілі: дивіться відео Повітряного командування "Схід"

Воїни зауважили, що кожна збита ворожа ціль – це збережене життя, будинок, недопущена трагедія. Безпечне небо над Україною. На відео показали бойову роботу в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".

Повітряні сили захищають Україну: що відомо?

  • Нагадаємо, що Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами" в ніч проти 12 жовтня. Також окупанти запустили ракету.

  • Відомо, що станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на Півночі, Сході та Півдні країни.

  • Водночас уночі 11 жовтня силами ППО було збито або придушено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів. Зафіксували влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.