Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряне командування "Схід".

Як українські воїни захищають небо?

У Повітряних силах показали роботу зенітників мобільної вогневої групи.

Вони – наш щит у небі,

– наголосили захисники.

Мобільна вогнева група нищить ворожі цілі: дивіться відео Повітряного командування "Схід"

Воїни зауважили, що кожна збита ворожа ціль – це збережене життя, будинок, недопущена трагедія. Безпечне небо над Україною. На відео показали бойову роботу в зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".

Повітряні сили захищають Україну: що відомо?