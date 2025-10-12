Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Как украинские воины защищают небо?
В Воздушных силах показали работу зенитчиков мобильной огневой группы.
Они – наш щит в небе,
– отметили защитники.
Мобильная огневая группа уничтожает вражеские цели: смотрите видео Воздушного командования "Восток"
Воины заметили, что каждая сбитая вражеская цель – это сохраненная жизнь, дом, недопущена трагедия. Безопасное небо над Украиной. На видео показали боевую работу в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".
Воздушные силы защищают Украину: что известно?
Напомним, что Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами" в ночь на 12 октября. Также оккупанты запустили ракету.
Известно, что по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на Севере, Востоке и Юге страны.
В то же время ночью 11 октября силами ПВО было сбито или подавлены 54 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов. Зафиксировали попадание 21 ударного БпЛА на 6 локациях.