Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Как украинские воины защищают небо?

В Воздушных силах показали работу зенитчиков мобильной огневой группы.

Они – наш щит в небе,

– отметили защитники.

Мобильная огневая группа уничтожает вражеские цели: смотрите видео Воздушного командования "Восток"

Воины заметили, что каждая сбитая вражеская цель – это сохраненная жизнь, дом, недопущена трагедия. Безопасное небо над Украиной. На видео показали боевую работу в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".

