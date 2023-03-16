У ворога є 2 мети, – Подоляк сказав, чому Росія постійно підіймає у небо носії "Кинджалів"
В Україні почастішали повітряні тривоги через злети російського винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Втім, така тактика ворога не є новою.
Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Зокрема, зранку 16 березня по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.
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Радник голови Офісу Президента нагадав, що 15 березня російські військові підіймали у повітря свій МіГ-31К п'ять разів.
З чим пов'язані регулярні польоти російських МіГ-31К
Подоляк зауважив, що дії ворога є досить передбачуваними. Тактика росіян має 2 складові.
- Психологічна мета ворога – турбувати українців. Адже постійно вмикається сирена, треба зупиняти роботу. Це змушує громадян України нервуватися.
- Росіяни своїми діями хочуть вплинути на економічний стан українських міст, наприклад, Києва. Після сигналу повітряної тривоги зупиняється робота міського транспорту, кафе й інших бізнесів. Також виникають складнощі операційного характеру.
Радник голови ОП додав, що це та ж сама тактика, яку росіяни використовували постійно.
"Просто зараз зменшилася кількість стратегічних ракет, які у них є", – зауважив Подоляк.
Інтерв'ю Катерини Соляр з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео
Під час тривог не має бути ніяких послаблень
Радник голови Офісу Президента наголосив, що у теперішні часи важко говорити про комфорт, адже війна – це певні обмеження. Подоляк закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже це – питання життя.
Не треба говорити: "Давайте менше реагувати", коли в Білорусі підіймається цей МіГ. Мовляв, давайте продовжувати працювати, давайте не звертати уваги. Ні, так не має бути,
– наголосив радник голови ОП.
Він додав, що постійно реагувати на тривоги – важко з економічної та психологічної точки зору, але вкрай важливо мінімізувати втрати серед населення.
"Тому давайте, поки ця війна не закінчиться, будемо реагувати (на тривоги – 24 Канал), як ми реагували й місяць, і два, й пів року тому. Ніяких послаблень не має бути. Маємо жорстко реагувати – є сирена, відповідно, йдемо до бомбосховища", – сказав Подоляк.Важливо! Російський літак МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Вони становлять велику загрозу, оскільки в України наразі немає технічної можливості побачити момент запуску "Кинджалів". А перехоплювати таку зброю майже нереально.
Навіщо Росія підіймає винищувачі МіГ-31К: коротко
- Останні декілька днів по всій території України частіше оголошується повітряна тривога. Така ситуація пов'язана з активністю Міг-31К. Як зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, цей винищувач став злітати частіше.
- Ігнат припустив, що 14 березня польоти були тренувальними. Злети відбувалися з території Росії (Саваслейка) та Білорусі (Мачулищі). Таким чином противник, ймовірно, готує молодший льотний склад, щоб посилювати свої спроможності у майбутньому.
- Водночас у Повітряних силах ЗСУ закликали українців не ставитися недбало до польотів Міг-31К. Адже у будь-який момент ворог може завдати ракетного удару по території України.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що країна-терористка використовує своєрідну "тактику", аби вчергове залякати українців.