У ворога є 2 мети, – Подоляк сказав, чому Росія постійно підіймає у небо носії "Кинджалів"

В Україні почастішали повітряні тривоги через злети російського винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Втім, така тактика ворога не є новою.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Зокрема, зранку 16 березня по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

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Радник голови Офісу Президента нагадав, що 15 березня російські військові підіймали у повітря свій МіГ-31К п'ять разів.

З чим пов'язані регулярні польоти російських МіГ-31К

Подоляк зауважив, що дії ворога є досить передбачуваними. Тактика росіян має 2 складові.

Психологічна мета ворога – турбувати українців. Адже постійно вмикається сирена, треба зупиняти роботу. Це змушує громадян України нервуватися. Росіяни своїми діями хочуть вплинути на економічний стан українських міст, наприклад, Києва. Після сигналу повітряної тривоги зупиняється робота міського транспорту, кафе й інших бізнесів. Також виникають складнощі операційного характеру.

Радник голови ОП додав, що це та ж сама тактика, яку росіяни використовували постійно.

"Просто зараз зменшилася кількість стратегічних ракет, які у них є", – зауважив Подоляк.

Інтерв'ю Катерини Соляр з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео

Під час тривог не має бути ніяких послаблень

Радник голови Офісу Президента наголосив, що у теперішні часи важко говорити про комфорт, адже війна – це певні обмеження. Подоляк закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже це – питання життя.

Не треба говорити: "Давайте менше реагувати", коли в Білорусі підіймається цей МіГ. Мовляв, давайте продовжувати працювати, давайте не звертати уваги. Ні, так не має бути,

– наголосив радник голови ОП.

Він додав, що постійно реагувати на тривоги – важко з економічної та психологічної точки зору, але вкрай важливо мінімізувати втрати серед населення.

"Тому давайте, поки ця війна не закінчиться, будемо реагувати (на тривоги – 24 Канал), як ми реагували й місяць, і два, й пів року тому. Ніяких послаблень не має бути. Маємо жорстко реагувати – є сирена, відповідно, йдемо до бомбосховища", – сказав Подоляк.

Навіщо Росія підіймає винищувачі МіГ-31К: коротко

Останні декілька днів по всій території України частіше оголошується повітряна тривога. Така ситуація пов'язана з активністю Міг-31К. Як зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, цей винищувач став злітати частіше.

Ігнат припустив, що 14 березня польоти були тренувальними. Злети відбувалися з території Росії (Саваслейка) та Білорусі (Мачулищі). Таким чином противник, ймовірно, готує молодший льотний склад, щоб посилювати свої спроможності у майбутньому.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ закликали українців не ставитися недбало до польотів Міг-31К. Адже у будь-який момент ворог може завдати ракетного удару по території України.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що країна-терористка використовує своєрідну "тактику", аби вчергове залякати українців.