Про актуальну ситуацію в регіонах, а також причину тривоги – розповідає 24 Канал.
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Повітряна тривога в Україні станом на 9:20 / Фото "єМапа"
Додамо, що 15 березня повітряна тривога лунала тричі на день. На щастя, запусків не було. А 14 березня російські військові 4 рази підіймали у небо винищувачі МіГ-31К. Але того дня жоден зліт не здійснювався з території Білорусі. На щастя, минулося без атак "Кинджалами".
Остання масована ракетна атака по Україні
- 9 березня окупанти здійснили 81 пуск ракет. Вони були різного базування: як повітряного, так і морського та наземного. Найнебезпечніші серед них – 6 ракет "Кинджал" і 6 ракет Х-22. Їх наявні в Україні системи ППО не можуть збивати.
- З 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" нашим силам ППО вдалося знищити 34. Крім того, з 8 дронів-камікадзе "Шахід" на брухт перетворили 4.