Про актуальну ситуацію в регіонах, а також причину тривоги – розповідає 24 Канал.

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Повідомлення про тривогу почали з'являтися після 9:00. Спершу сирени завила на Сході, а тоді дуже швидко поширилися на всю Україну. Повітряна тривога по всій країні пов'язана зі зльотом російського МіГ-31К – ракетоносія Х-47м2 "Кинджал".



Повітряна тривога в Україні станом на 9:20 / Фото "єМапа"

Додамо, що 15 березня повітряна тривога лунала тричі на день. На щастя, запусків не було. А 14 березня російські військові 4 рази підіймали у небо винищувачі МіГ-31К. Але того дня жоден зліт не здійснювався з території Білорусі. На щастя, минулося без атак "Кинджалами".

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