Об актуальной ситуации в регионах, а также о причине тревоги – рассказывает 24 Канал.

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Сообщения о тревоге начали появляться после 9:00. Сначала сирены взвыли на Востоке, а потом очень быстро распространились на всю Украину. Воздушная тревога по всей стране связана со взлетом российского МиГ-31К – ракетоноситель Х-47м2 "Кинжал".



Воздушная тревога в Украине по состоянию на 9:20 / Фото "єМапа"

Добавим, что 15 марта воздушная тревога звучала три раза за день. К счастью, запусков не было. А 14 марта российские военные 4 раза поднимали в небо истребители МиГ-31К. Но в тот день ни один взлет не производился с территории Беларуси. К счастью, обошлось без атак "Кинжалами".​

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