Об актуальной ситуации в регионах, а также о причине тревоги – рассказывает 24 Канал.
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Воздушная тревога в Украине по состоянию на 9:20 / Фото "єМапа"
Добавим, что 15 марта воздушная тревога звучала три раза за день. К счастью, запусков не было. А 14 марта российские военные 4 раза поднимали в небо истребители МиГ-31К. Но в тот день ни один взлет не производился с территории Беларуси. К счастью, обошлось без атак "Кинжалами".
Последняя массированная ракетная атака по Украине
- 9 марта оккупанты совершили 81 пуск ракет. Они были разного базирования: как воздушного, так и морского и наземного. Самые опасные среди них – 6 ракет "Кинжал" и 6 ракет Х-22. Их существующие в Украине системы ПВО не могут сбивать.
- Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" нашим силам ПВО удалось уничтожить 34. Кроме того, из 8 дронов-камикадзе "Шахид" в металлолом превратили 4.