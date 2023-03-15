Про це в ефірі 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив, що на сьогодні Росія не гребує нічим у війні проти України.

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Причиною повітряних тривог, зокрема сьогодні, стала активність МіГ-31К – носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал".

"Коли злітають ті чи інші літаки, наші військові в дуже короткий час розуміють: це справжні, чи це перевірка нашої ППО. Якщо ми впевнені у безпеці, то повітряна тривога прибирається з ефіру", – пояснив чиновник.

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У свою чергу він вкотре наголосив про необхідність у разі ймовірної небезпеки обов’язково перебувати в укриттях.

Ми витримаємо все, що вони (росіяни – 24 Канал) на сьогоднішній день собі вигадали. Ми країна незламних людей і країна, яка обов’язково буде переможницею,

– резюмував Олексій Данілов.

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