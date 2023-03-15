Повітряна тривога почала ширитися територією України приблизно о 09:42. Невдовзі карта повітряних тривог "почервоніла" повністю.

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