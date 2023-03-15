Воздушная тревога начала распространяться по территории Украины примерно в 09:42. Вскоре карта "покраснела" полностью.

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Угроза удара ракетами типа "Кинжал"