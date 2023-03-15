Воздушная тревога начала распространяться по территории Украины примерно в 09:42. Вскоре карта "покраснела" полностью.

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09:48 Вся карта воздушных тревог "покраснела". Поэтому призываем вас быть ответственными и не покидать укрытия до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

09:57 Также поступила информация, что с аэродрома Шайковка могли взлететь два стратегических бомбардировщика Ту. Но эти данные еще нуждаются в подтверждении.

10:07 В Monitor появилась информация об активности тактической авиации врага вдоль восточной границы нашего государства. Также оккупанты на Юге подняли несколько разведывательных дронов.

10:17 В Monitor сообщили, что россияне совершили пуски С-300 по Харькову.

Заметим, что 14 марта российские военные четыре раза поднимали в небо истребители МиГ-31К. Но в тот день ни один взлет не производился с территории Беларуси. К счастью, обошлось без атак "Кинжалами", но не стоит забывать, что во время последней массированной атаки их враг использовал.

9 марта выпустили 6 "Кинжалов"

Напоминаем, что российские военные 9 марта совершили 15-ю массированную ракетную атаку по Украине. Во время нее оккупанты выпустили 81 ракету разного базирования. Речь как об авиационных, так и о крылатых и аэробаллистических. Последними считаются "Кинжалы".

Заметим, что их россияне выпустили сразу шесть. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, он не припоминает, чтобы с начала полномасштабного вторжения Россия использовала такое количество "Кинжалов" в рамках одной атаки.

Силам ПВО удалось сбить тогда 34 из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также в металлолом превратили 4 дрона-камикадзе.