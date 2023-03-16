У врага есть 2 цели, – Подоляк сказал, почему Россия постоянно поднимает в небо носители "Кинжалов"

В Украине участились воздушные тревоги из-за взлетов российского истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Впрочем, такая тактика врага не нова.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. В частности, утром 16 марта по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

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Советник главы Офиса Президента напомнил, что 15 марта российские военные поднимали в воздух свой МиГ-31К пять раз.

С чем связаны регулярные полеты российских МиГ-31К

Подоляк отметил, что действия врага достаточно предсказуемы. Тактика россиян имеет 2 составляющие.

Психологическая цель врага – беспокоить украинцев. Ведь постоянно включается сирена, нужно останавливать работу. Это заставляет граждан Украины нервничать. Россияне своими действиями хотят повлиять на экономическое состояние украинских городов, например, Киева. После сигнала воздушной тревоги останавливается работа городского транспорта, кафе и других бизнесов. Также появляются трудности операционного характера.

Советник главы ОП добавил, что это та же тактика, которую россияне использовали постоянно.

"Просто сейчас уменьшилось количество стратегических ракет, которые у них есть", – отметил Подоляк.

Интервью Екатерины Соляр с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео

Во время тревог не должно быть никаких послаблений

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что в настоящее время трудно говорить о комфорте, ведь война – это определенные ограничения. Подоляк призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь это – вопрос жизни.

Не надо говорить: "Давайте меньше реагировать", когда в Беларуси поднимается этот МиГ. Мол, давайте продолжать работать, давайте не обращать внимания. Нет, так не должно быть,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что постоянно реагировать на тревоги – тяжело с экономической и психологической точки зрения, но крайне важно минимизировать потери среди населения.

"Поэтому давайте, пока эта война не закончится, будем реагировать (на тревоги – 24 Канал), как мы реагировали и месяц, и два, и пол года назад. Никаких послаблений быть не должно. Должны жестко реагировать – есть сирена, соответственно, идем в бомбоубежище", – сказал Подоляк.

Зачем Россия поднимает истребители МиГ-31К: коротко

Последние несколько дней на всей территории Украины чаще объявляется воздушная тревога. Такая ситуация связана с активностью МиГ-31К. Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, этот истребитель стал взлетать чаще.

Игнат предположил, что 14 марта полеты были тренировочными. Взлеты происходили с территории России (Саваслейка) и Беларуси (Мачулищи). Таким образом противник, вероятно, готовит младший летный состав, чтобы усиливать свои способности в будущем.

В то же время в Воздушных силах ВСУ призвали украинцев не относиться небрежно к полетам Миг-31К. Ведь в любой момент враг может нанести ракетный удар по территории Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что страна-террорист использует своеобразную "тактику", чтобы в очередной раз запугать украинцев.