Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. В частности, утром 16 марта по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.
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Советник главы Офиса Президента напомнил, что 15 марта российские военные поднимали в воздух свой МиГ-31К пять раз.
С чем связаны регулярные полеты российских МиГ-31К
Подоляк отметил, что действия врага достаточно предсказуемы. Тактика россиян имеет 2 составляющие.
- Психологическая цель врага – беспокоить украинцев. Ведь постоянно включается сирена, нужно останавливать работу. Это заставляет граждан Украины нервничать.
- Россияне своими действиями хотят повлиять на экономическое состояние украинских городов, например, Киева. После сигнала воздушной тревоги останавливается работа городского транспорта, кафе и других бизнесов. Также появляются трудности операционного характера.
Советник главы ОП добавил, что это та же тактика, которую россияне использовали постоянно.
"Просто сейчас уменьшилось количество стратегических ракет, которые у них есть", – отметил Подоляк.
Интервью Екатерины Соляр с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео
Во время тревог не должно быть никаких послаблений
Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что в настоящее время трудно говорить о комфорте, ведь война – это определенные ограничения. Подоляк призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь это – вопрос жизни.
Не надо говорить: "Давайте меньше реагировать", когда в Беларуси поднимается этот МиГ. Мол, давайте продолжать работать, давайте не обращать внимания. Нет, так не должно быть,
– подчеркнул советник главы ОП.
Он добавил, что постоянно реагировать на тревоги – тяжело с экономической и психологической точки зрения, но крайне важно минимизировать потери среди населения.
"Поэтому давайте, пока эта война не закончится, будем реагировать (на тревоги – 24 Канал), как мы реагировали и месяц, и два, и пол года назад. Никаких послаблений быть не должно. Должны жестко реагировать – есть сирена, соответственно, идем в бомбоубежище", – сказал Подоляк.
Зачем Россия поднимает истребители МиГ-31К: коротко
- Последние несколько дней на всей территории Украины чаще объявляется воздушная тревога. Такая ситуация связана с активностью МиГ-31К. Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, этот истребитель стал взлетать чаще.
- Игнат предположил, что 14 марта полеты были тренировочными. Взлеты происходили с территории России (Саваслейка) и Беларуси (Мачулищи). Таким образом противник, вероятно, готовит младший летный состав, чтобы усиливать свои способности в будущем.
- В то же время в Воздушных силах ВСУ призвали украинцев не относиться небрежно к полетам Миг-31К. Ведь в любой момент враг может нанести ракетный удар по территории Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что страна-террорист использует своеобразную "тактику", чтобы в очередной раз запугать украинцев.