Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. В частности, утром 16 марта по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

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Советник главы Офиса Президента напомнил, что 15 марта российские военные поднимали в воздух свой МиГ-31К пять раз.

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Подоляк отметил, что действия врага достаточно предсказуемы. Тактика россиян имеет 2 составляющие.

Психологическая цель врага – беспокоить украинцев. Ведь постоянно включается сирена, нужно останавливать работу. Это заставляет граждан Украины нервничать. Россияне своими действиями хотят повлиять на экономическое состояние украинских городов, например, Киева. После сигнала воздушной тревоги останавливается работа городского транспорта, кафе и других бизнесов. Также появляются трудности операционного характера.

Советник главы ОП добавил, что это та же тактика, которую россияне использовали постоянно.

"Просто сейчас уменьшилось количество стратегических ракет, которые у них есть", – отметил Подоляк.

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Во время тревог не должно быть никаких послаблений

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что в настоящее время трудно говорить о комфорте, ведь война – это определенные ограничения. Подоляк призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь это – вопрос жизни.

Не надо говорить: "Давайте меньше реагировать", когда в Беларуси поднимается этот МиГ. Мол, давайте продолжать работать, давайте не обращать внимания. Нет, так не должно быть,

– подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что постоянно реагировать на тревоги – тяжело с экономической и психологической точки зрения, но крайне важно минимизировать потери среди населения.

"Поэтому давайте, пока эта война не закончится, будем реагировать (на тревоги – 24 Канал), как мы реагировали и месяц, и два, и пол года назад. Никаких послаблений быть не должно. Должны жестко реагировать – есть сирена, соответственно, идем в бомбоубежище", – сказал Подоляк.

Важно! Российский самолет МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Они представляют большую угрозу, поскольку у Украины пока нет технической возможности увидеть момент запуска "Кинжалов". А перехватывать такое оружие почти невозможно.

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