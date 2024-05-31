Це можливо: полковник запасу ЗСУ пояснив, як Росія може атакувати Київ

Столиця України продовжує активну підготовку до ймовірної повторної атаки російської армії. Адже країна-агресор готується до нового можливого наступу, зокрема на Харківщину та Сумщину.

У розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан оцінив потенційний ризик повторного наступу на Київ. До слова, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує ще один наступ, та закликав Джо Байдена та Сі Цзіньпіна долучитися до Саміту миру, аби спільно зупинити агресора.

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Наразі можливі лише повітряні атаки на Київ

Як зауважив військовий експерт, українська столиця розташована занадто від кордону з Росією. Зокрема, від Харківської області до Києва близько 500 кілометрів, а від Сумської – близько 300 кілометрів.

З боку Білорусі трохи більше як 100 кілометрів, але зараз там зведені серйозні укріпрайони й пройти практично неможливо. До того ж на думку Світана, самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко зараз не дасть росіянам рухатися з боку Білорусі.

Наразі принаймні по наземних напрямках Києву нічого не загрожує,

– наголосив військовий експерт.

Атака по столиці може бути тільки повітряна за допомогою авіаційних засобів ураження, або ракет. Навіть висадка повітряного десанту також неможлива, адже будь-який транспортний літак буде знищений системами ППО.

Річ у тім, що Київ зараз ніби надійно захищений, але системи стоять у центрі міста й будь-яка ракета, яка заходить у повітряний прості, особливо балістична, падає на місто. Повітряні цілі треба збивати до підходу до Києва.

Оптимально над полями, якщо не можна збити над Росією, хоча реально, якщо далі йти, то ракети краще знищувати над російською територією. Для цього нам потрібні ракети JASSM, які можуть запускати F-16, або TAURUS,

– додав Світан.

У Гомельській області Білорусі хочуть ввести воєнний стан

Паралельно з цим МНС Білорусі повідомляє, що Гомельську область, яка межує з Київщиною, Чернігівщиною та Житомирщиною, готові перевести на воєнний час.

Як мінімум, це говорить про те, що керівництво цієї території побоюється нападу. Така можливість загалом може бути, якщо з боку Білорусі буде завдано удару, або планується вторгнення.

"Знаючи про такий розвиток подій, влада Білорусі може перевести частину області у воєнний стан. Або це йде підготовка до військових дій на території самої Білорусі. Це можуть бути різні дії, включаючи навчання", – зазначив військовий експерт.

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