Это возможно: полковник запаса ВСУ объяснил, как Россия может атаковать Киев

Столица Украины продолжает активную подготовку к вероятной повторной атаке российской армии. Ведь страна-агрессор готовится к новому возможному наступлению, в частности на Харьковскую и Сумскую области.

В разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан оценил потенциальный риск повторного наступления на Киев. К слову, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит еще одно наступление, и призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина присоединиться к Саммиту мира, чтобы совместно остановить агрессора.

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Сейчас возможны только воздушные атаки на Киев

Как отметил военный эксперт, украинская столица расположена слишком далеко от границы с Россией. В частности, от Харьковской области до Киева около 500 километров, а от Сумской – около 300 километров.

Со стороны Беларуси чуть больше 100 километров, но сейчас там возведены серьезные укрепрайоны и пройти практически невозможно. К тому же по мнению Свитана, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас не даст россиянам двигаться со стороны Беларуси.

Сейчас по крайней мере по наземным направлениям Киеву ничего не угрожает,

– подчеркнул военный эксперт.

Атака по столице может быть только воздушная с помощью авиационных средств поражения, или ракет. Даже высадка воздушного десанта также невозможна, ведь любой транспортный самолет будет уничтожен системами ПВО.

Дело в том, что Киев сейчас вроде надежно защищен, но системы стоят в центре города и любая ракета, которая заходит в воздушный простые, особенно баллистическая, падает на город. Воздушные цели надо сбивать до подхода к Киеву.

Оптимально над полями, если нельзя сбить над Россией, хотя реально, если дальше идти, то ракеты лучше уничтожать над российской территорией. Для этого нам нужны ракеты JASSM, которые могут запускать F-16, или TAURUS,

– добавил Свитан.

В Гомельской области Беларуси хотят ввести военное положение

Параллельно с этим МЧС Беларуси сообщает, что Гомельскую область, которая граничит с Киевщиной, Черниговщиной и Житомирщиной, готовы перевести на военное время.

Как минимум, это говорит о том, что руководство этой территории опасается нападения. Такая возможность в целом может быть, если со стороны Беларуси будет нанесен удар, или планируется вторжение.

"Зная о таком развитии событий, власти Беларуси могут перевести часть области в военное положение. Или это идет подготовка к военным действиям на территории самой Беларуси. Это могут быть разные действия, включая учения", – отметил военный эксперт.

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