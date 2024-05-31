Это возможно: полковник запаса ВСУ объяснил, как Россия может атаковать Киев
Столица Украины продолжает активную подготовку к вероятной повторной атаке российской армии. Ведь страна-агрессор готовится к новому возможному наступлению, в частности на Харьковскую и Сумскую области.
В разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан оценил потенциальный риск повторного наступления на Киев. К слову, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит еще одно наступление, и призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина присоединиться к Саммиту мира, чтобы совместно остановить агрессора.
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Сейчас возможны только воздушные атаки на Киев
Как отметил военный эксперт, украинская столица расположена слишком далеко от границы с Россией. В частности, от Харьковской области до Киева около 500 километров, а от Сумской – около 300 километров.
Со стороны Беларуси чуть больше 100 километров, но сейчас там возведены серьезные укрепрайоны и пройти практически невозможно. К тому же по мнению Свитана, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас не даст россиянам двигаться со стороны Беларуси.
Сейчас по крайней мере по наземным направлениям Киеву ничего не угрожает,
– подчеркнул военный эксперт.
Атака по столице может быть только воздушная с помощью авиационных средств поражения, или ракет. Даже высадка воздушного десанта также невозможна, ведь любой транспортный самолет будет уничтожен системами ПВО.
Дело в том, что Киев сейчас вроде надежно защищен, но системы стоят в центре города и любая ракета, которая заходит в воздушный простые, особенно баллистическая, падает на город. Воздушные цели надо сбивать до подхода к Киеву.
Оптимально над полями, если нельзя сбить над Россией, хотя реально, если дальше идти, то ракеты лучше уничтожать над российской территорией. Для этого нам нужны ракеты JASSM, которые могут запускать F-16, или TAURUS,
– добавил Свитан.
В Гомельской области Беларуси хотят ввести военное положение
Параллельно с этим МЧС Беларуси сообщает, что Гомельскую область, которая граничит с Киевщиной, Черниговщиной и Житомирщиной, готовы перевести на военное время.
Как минимум, это говорит о том, что руководство этой территории опасается нападения. Такая возможность в целом может быть, если со стороны Беларуси будет нанесен удар, или планируется вторжение.
"Зная о таком развитии событий, власти Беларуси могут перевести часть области в военное положение. Или это идет подготовка к военным действиям на территории самой Беларуси. Это могут быть разные действия, включая учения", – отметил военный эксперт.
Утренняя атака по Киеву
- В Киеве около 5 часов утра объявили воздушную тревогу. Через 10 минут после того, как Воздушные силы предупредили о скоростной цели, жители столицы услышали взрывы.
- Оккупанты атаковали Киев крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области России.
- Защитники неба сумели сбить ракету, однако обломки тоже вызвали разрушения. Очевидцы утверждают, что вражеская ракета летела низко.
- В частности, в результате падения обломков начался пожар на площади примерно 120 квадратных метров. Кроме трансформаторной подстанции, в результате атаки повреждены: частное домовладение, СТО, автомойка, 6 легковых авто и складское помещение. К счастью, погибших и пострадавших нет.