Станом на 10:26 відомо про затримки таких потягів:

Під удар 7 жовтня у Полтаві потрапили локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції. Крім того, пошкоджено адміністративні та складські приміщення. Саме через цю атаку затримуються потяги Харків – Львів, Львів – Харків, Краматорськ – Львів.

У Сумах було уражено об'єкт цивільної інфраструктуру. Міська влада повідомила про часткове знеструмлення у місті. Зараз всіх заживили. Також удар пошкодив тролейбус у місті.

У Прилуках через приліт по критичній інфраструктурі без світла лишилося понад 60 тисяч абонентів.