Над Києвом густий стовп диму: у ДСНС розповіли, що загорілося

Жителі столиці помітили, що в небі в одному з районів міста видно величезний стовп чорного диму. Згодом у рятувальних службах запевнили, що нічого страшного не сталося.

У вівторок вранці, 9 травня, місцеві телеграм-канали Києва повідомили про "масштабну пожежу" в районі Караваєвих дач. У коментарі 24 Каналу речниця ДСНС Київської області розповіла, що там відбувається.

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Деталі пожежі

Власне, за словами спікерки, загорівся пінопласт у Солом'янському районі на вулиці Новопольова. Через це можна побачити величезний чорний стовп диму. Багато хто навіть був подумав, що це прильот.

Горіння пінопласту біля будівлі. Нічого там страшного,

– констатувала Водолага.

Водночас поки невідомо, що стало причиною займання.

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Як запобігати пожежам?

У наш час пожежі не є рідкістю. Важливо пам'яти певні правила, які здатні запобігти загорянням, отже:

Тримайте легкозаймисті матеріали якомога далі від джерел тепла. Це правило спонукає нас щоразу переконуватись, що легкозаймисті матеріали, такі як папір, тканини та хімікати, зберігаються якомога далі від джерел тепла, зокрема, печей, обігрівачів та електроприладів. Використовуйте електричні прилади безпечно. Електроприлади, такі як обігрівачі, праски та фени, слід використовувати з обережністю та відповідно до інструкцій виробника. Будьте обережні з курильними матеріалами. Курильні матеріали, такі як сигарети та сигари, слід належним чином гасити та викидати у призначені для цього попільнички. Обслуговуйте свою електричну систему. Регулярно перевіряйте та обслуговуйте свою електричну систему, щоб запобігти загорянням. Замініть усі зношені шнури або пошкоджені розетки. Встановіть детектори диму. Детектори диму можуть забезпечити раннє попередження про пожежу та врятувати життя. Встановіть датчики диму в кожній кімнаті вашого будинку та регулярно перевіряйте їх.

Дотримуючись цих простих правил, ви можете допомогти запобігти пожежам і захистити себе та своє майно від руйнівних наслідків. Також варто розповідати цю інформацію дітям.