Над Киевом густой столб дыма: в ГСЧС рассказали, что загорелось
Жители столицы заметили, что в небе в одном из районов города видно огромный столб черного дыма. Впоследствии в спасательных службах заверили, что ничего страшного не произошло.
Во вторник утром, 9 мая, местные телеграм-каналы Киева сообщили о "масштабном пожаре" в районе Караваевых дач. В комментарии 24 Каналу пресс-секретарь ГСЧС Киевской области рассказала, что там происходит.
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Детали пожара
Собственно, по словам спикера, загорелся пенопласт в Соломенском районе по улице Новополева. Поэтому можно увидеть огромный черный столб дыма. Многие даже подумали, что это прилет.
Горение пенопласта возле здания. Ничего там страшного нет,
– констатировала Водолага.
В то же время, пока неизвестно, что стало причиной возгорания.
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Как предотвращать пожары?
У нас время пожара не редкость. Важно помнить определенные правила, которые способны предотвратить возгорание, следовательно:
- Держите легковоспламеняющиеся материалы как можно дальше от источников тепла. Это правило побуждает нас каждый раз убеждаться, что легковоспламеняющиеся материалы, такие как бумага, ткани и химикаты, хранятся как можно дальше от источников тепла, в частности печей, обогревателей и электроприборов.
- Используйте электрические приборы безопасно. Электроприборы, такие как обогреватели, утюги и фены, следует использовать с осторожностью и в соответствии с инструкциями производителя.
- Будьте осторожны с курительными материалами. Курительные материалы, такие как сигареты и сигары, следует тушить и выбрасывать в предназначенные для этого пепельницы.
- Обслуживайте свою электрическую систему. Регулярно проверяйте и обслуживайте свою электрическую систему, чтобы предотвратить возгорание. Замените изношенные шнуры или поврежденные розетки.
- Установите детектор дыма. Детекторы дыма могут обеспечить раннее предупреждение о пожаре и спасти жизнь. Установите датчики дыма в каждой комнате дома и регулярно проверяйте их.
Следуя этим простым правилам, вы можете помочь предотвратить пожары и защитить себя и свое имущество от разрушительных последствий. Также следует рассказывать эту информацию детям.