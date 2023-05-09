Во вторник утром, 9 мая, местные телеграм-каналы Киева сообщили о "масштабном пожаре" в районе Караваевых дач. В комментарии 24 Каналу пресс-секретарь ГСЧС Киевской области рассказала, что там происходит.

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Детали пожара

Собственно, по словам спикера, загорелся пенопласт в Соломенском районе по улице Новополева. Поэтому можно увидеть огромный черный столб дыма. Многие даже подумали, что это прилет.

Горение пенопласта возле здания. Ничего там страшного нет,

– констатировала Водолага.

В то же время, пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

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Как предотвращать пожары?

У нас время пожара не редкость. Важно помнить определенные правила, которые способны предотвратить возгорание, следовательно:

Держите легковоспламеняющиеся материалы как можно дальше от источников тепла. Это правило побуждает нас каждый раз убеждаться, что легковоспламеняющиеся материалы, такие как бумага, ткани и химикаты, хранятся как можно дальше от источников тепла, в частности печей, обогревателей и электроприборов. Используйте электрические приборы безопасно. Электроприборы, такие как обогреватели, утюги и фены, следует использовать с осторожностью и в соответствии с инструкциями производителя. Будьте осторожны с курительными материалами. Курительные материалы, такие как сигареты и сигары, следует тушить и выбрасывать в предназначенные для этого пепельницы. Обслуживайте свою электрическую систему. Регулярно проверяйте и обслуживайте свою электрическую систему, чтобы предотвратить возгорание. Замените изношенные шнуры или поврежденные розетки. Установите детектор дыма. Детекторы дыма могут обеспечить раннее предупреждение о пожаре и спасти жизнь. Установите датчики дыма в каждой комнате дома и регулярно проверяйте их.

Следуя этим простым правилам, вы можете помочь предотвратить пожары и защитить себя и свое имущество от разрушительных последствий. Также следует рассказывать эту информацию детям.