План Макрона спрацював: як заяви президента Франції вплинули на Кремль
Президент Франції Еммануель Макрон закликає світових лідерів до більш жорсткої позиції щодо кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Стратегія французького лідера дійсно спрацювала.
Кремль дуже зачепила думка Макрона щодо військ НАТО в Україні та інші заяви щодо допомоги нашій державі. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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"План Макрона спрацював. Подивіться, як заметушилися у Кремлі. Це їх справді зачепило. Вони бачать, що Макрон сформував коаліцію, що це не пусті слова. Щодня хтось заявляє, як будуть вводитись війська, чи буде їхня країна брати участь, в якій кількості і так далі. Вже можна, як мінімум, назвати 8 країн, які заявили, що беруть участь", – сказав він.
Зараз у Росії почалась активна кампанія проти Франції. Від пропагандистів звучать різні погрози у бік французів. Зокрема, від речника Кремлі Дмітрія Пєскова. Усе тому, що Путін не знає, чим відповісти Макрону, тому у такий спосіб намагається налагодити діалог з Францією.
Росія може атакувати Олімпійські ігри
Еммануель Макрон заявив, що Олімпіада може стати ціллю для Росії. Михайло Шейтельман припустив, що французький лідер мав на увазі саме терористичні атаки з боку росіян.
Раніше Макрон вже робив схожу заяву, але тоді вона не була такою прямою. Він виступав проти участі росіян на Олімпіаді. Сказав, що якщо росіяни будуть брати участь у відкритті, то це може привести до теракту. Він натякав. Сьогодні говорить прямо, що росіяни збираються здійснювати теракти на відкритті Олімпіаді,
– підкреслив політтехнолог.
Позиція Макрона: останні новини
- Видання The Wall Street Journal написало, що Емманюель Макрон поговорив з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у лютому, щоб переконати їх змінити стратегію Заходу у війні Росії проти України. Світ досі обговорює його заяви про готовність відправити війська НАТО до нашої держави.
- Макрон пропонував припинити прямо показувати свої "червоні лінії" та змусити Росію перебувати у стані невизначеності. Посадовці, які забажали залишитись анонімними, розповіли, що і Байден, і Шольц виступили проти цієї ідеї. Вони побоювались, що це призведе до ескалації та розділить союзників.
- Шольц відповів, що лідери інших країн будуть вимушені відкинути його позицію. Він наполегливо рекомендував Макрону не робити цього кроку. На його думку, це може породити відчуття роз'єднаності серед союзників.
- За словами посадовця США, у Білому домі були стурбовані, адже удар по контингенту західних військових в Україні могла б втягнути Францію чи іншу країну у війну.
- Натомість Макрон сказав союзникам, що не буде необхідності залучати НАТО або США, якщо Росія націлиться на французькі війська.