Кремль дуже зачепила думка Макрона щодо військ НАТО в Україні та інші заяви щодо допомоги нашій державі. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"План Макрона спрацював. Подивіться, як заметушилися у Кремлі. Це їх справді зачепило. Вони бачать, що Макрон сформував коаліцію, що це не пусті слова. Щодня хтось заявляє, як будуть вводитись війська, чи буде їхня країна брати участь, в якій кількості і так далі. Вже можна, як мінімум, назвати 8 країн, які заявили, що беруть участь", – сказав він.

Зараз у Росії почалась активна кампанія проти Франції. Від пропагандистів звучать різні погрози у бік французів. Зокрема, від речника Кремлі Дмітрія Пєскова. Усе тому, що Путін не знає, чим відповісти Макрону, тому у такий спосіб намагається налагодити діалог з Францією.

Росія може атакувати Олімпійські ігри

Еммануель Макрон заявив, що Олімпіада може стати ціллю для Росії. Михайло Шейтельман припустив, що французький лідер мав на увазі саме терористичні атаки з боку росіян.

Раніше Макрон вже робив схожу заяву, але тоді вона не була такою прямою. Він виступав проти участі росіян на Олімпіаді. Сказав, що якщо росіяни будуть брати участь у відкритті, то це може привести до теракту. Він натякав. Сьогодні говорить прямо, що росіяни збираються здійснювати теракти на відкритті Олімпіаді,

– підкреслив політтехнолог.

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