Кремль дуже зачепила думка Макрона щодо військ НАТО в Україні та інші заяви щодо допомоги нашій державі. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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"План Макрона спрацював. Подивіться, як заметушилися у Кремлі. Це їх справді зачепило. Вони бачать, що Макрон сформував коаліцію, що це не пусті слова. Щодня хтось заявляє, як будуть вводитись війська, чи буде їхня країна брати участь, в якій кількості і так далі. Вже можна, як мінімум, назвати 8 країн, які заявили, що беруть участь", – сказав він.
Зараз у Росії почалась активна кампанія проти Франції. Від пропагандистів звучать різні погрози у бік французів. Зокрема, від речника Кремлі Дмітрія Пєскова. Усе тому, що Путін не знає, чим відповісти Макрону, тому у такий спосіб намагається налагодити діалог з Францією.
Росія може атакувати Олімпійські ігри
Еммануель Макрон заявив, що Олімпіада може стати ціллю для Росії. Михайло Шейтельман припустив, що французький лідер мав на увазі саме терористичні атаки з боку росіян.
Раніше Макрон вже робив схожу заяву, але тоді вона не була такою прямою. Він виступав проти участі росіян на Олімпіаді. Сказав, що якщо росіяни будуть брати участь у відкритті, то це може привести до теракту. Він натякав. Сьогодні говорить прямо, що росіяни збираються здійснювати теракти на відкритті Олімпіаді,
– підкреслив політтехнолог.
Позиція Макрона: останні новини
- Видання The Wall Street Journal написало, що Емманюель Макрон поговорив з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у лютому, щоб переконати їх змінити стратегію Заходу у війні Росії проти України. Світ досі обговорює його заяви про готовність відправити війська НАТО до нашої держави.
- Макрон пропонував припинити прямо показувати свої "червоні лінії" та змусити Росію перебувати у стані невизначеності. Посадовці, які забажали залишитись анонімними, розповіли, що і Байден, і Шольц виступили проти цієї ідеї. Вони побоювались, що це призведе до ескалації та розділить союзників.
- Шольц відповів, що лідери інших країн будуть вимушені відкинути його позицію. Він наполегливо рекомендував Макрону не робити цього кроку. На його думку, це може породити відчуття роз'єднаності серед союзників.
- За словами посадовця США, у Білому домі були стурбовані, адже удар по контингенту західних військових в Україні могла б втягнути Францію чи іншу країну у війну.
- Натомість Макрон сказав союзникам, що не буде необхідності залучати НАТО або США, якщо Росія націлиться на французькі війська.