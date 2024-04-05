План Макрона сработал: как заявления президента Франции повлияли на Кремль

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает мировых лидеров к более жесткой позиции относительно кремлевского диктатора Владимира Путина. Стратегия французского лидера действительно сработала.

Кремль очень зацепило мнение Макрона относительно войск НАТО в Украине и другие заявления о помощи нашему государству. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"План Макрона сработал. Посмотрите, как засуетились в Кремле. Это их действительно задело. Они видят, что Макрон сформировал коалицию, что это не пустые слова. Ежедневно кто-то заявляет, как будут вводиться войска, будет ли их страна участвовать, в каком количестве и так далее. Уже можно, как минимум, назвать 8 стран, которые заявили, что участвуют", – сказал он.

Сейчас в России началась активная кампания против Франции. От пропагандистов звучат различные угрозы в сторону французов. В частности, от спикера Кремля Дмитрия Пескова. Все потому, что Путин не знает, чем ответить Макрону, поэтому таким образом пытается наладить диалог с Францией.

Россия может атаковать Олимпийские игры

Эммануэль Макрон заявил, что Олимпиада может стать целью для России. Михаил Шейтельман предположил, что французский лидер имел в виду именно террористические атаки со стороны россиян.

Ранее Макрон уже делал похожее заявление, но тогда оно не было таким прямым. Он выступал против участия россиян на Олимпиаде. Сказал, что если россияне будут участвовать в открытии, то это может привести к теракту. Он намекал. Сегодня говорит прямо, что россияне собираются совершать теракты на открытии Олимпиаде,

– подчеркнул политтехнолог.

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