План Макрона сработал: как заявления президента Франции повлияли на Кремль
Президент Франции Эммануэль Макрон призывает мировых лидеров к более жесткой позиции относительно кремлевского диктатора Владимира Путина. Стратегия французского лидера действительно сработала.
Кремль очень зацепило мнение Макрона относительно войск НАТО в Украине и другие заявления о помощи нашему государству. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман.
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"План Макрона сработал. Посмотрите, как засуетились в Кремле. Это их действительно задело. Они видят, что Макрон сформировал коалицию, что это не пустые слова. Ежедневно кто-то заявляет, как будут вводиться войска, будет ли их страна участвовать, в каком количестве и так далее. Уже можно, как минимум, назвать 8 стран, которые заявили, что участвуют", – сказал он.
Сейчас в России началась активная кампания против Франции. От пропагандистов звучат различные угрозы в сторону французов. В частности, от спикера Кремля Дмитрия Пескова. Все потому, что Путин не знает, чем ответить Макрону, поэтому таким образом пытается наладить диалог с Францией.
Россия может атаковать Олимпийские игры
Эммануэль Макрон заявил, что Олимпиада может стать целью для России. Михаил Шейтельман предположил, что французский лидер имел в виду именно террористические атаки со стороны россиян.
Ранее Макрон уже делал похожее заявление, но тогда оно не было таким прямым. Он выступал против участия россиян на Олимпиаде. Сказал, что если россияне будут участвовать в открытии, то это может привести к теракту. Он намекал. Сегодня говорит прямо, что россияне собираются совершать теракты на открытии Олимпиаде,
– подчеркнул политтехнолог.
Позиция Макрона: последние новости
- Издание The Wall Street Journal написало, что Эмманюэль Макрон поговорил с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцом в феврале, чтобы убедить их изменить стратегию Запада в войне России против Украины. Мир до сих пор обсуждает его заявления о готовности отправить войска НАТО в нашу страну.
- Макрон предлагал прекратить прямо показывать свои "красные линии" и заставить Россию находиться в состоянии неопределенности. Чиновники, которые пожелали остаться анонимными, рассказали, что и Байден, и Шольц выступили против этой идеи. Они опасались, что это приведет к эскалации и разделит союзников.
- Шольц ответил, что лидеры других стран будут вынуждены отвергнуть его позицию. Он настоятельно рекомендовал Макрону не делать этого шага. По его мнению, это может породить ощущение разобщенности среди союзников.
- По словам чиновника США, в Белом доме были обеспокоены, ведь удар по контингенту западных военных в Украине мог бы втянуть Францию или другую страну в войну.
- Макрон сказал союзникам, что не будет необходимости привлекать НАТО или США, если Россия нацелится на французские войска.