Эмманюэль Макрон поговорил с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцом в феврале, чтобы убедить их изменить стратегию Запада в войне России против Украины. Он также удивил мир заявлением о готовности отправить войска НАТО в наше государство.

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Макрон хотел отправить послание Путину

Макрон считает, что западные страны должны занять позицию стратегической неопределенности в отношении России. Это позволило бы рассматривать все варианты развития событий, в частности, военные.

В то же время это противоположная позиция относительно той, которую Белый дом занимал с начала полномасштабной войны. Подход Вашингтона был направлен на избежание действий, которые могли бы спровоцировать Москву и привести к эскалации конфликта. Зато Макрон предлагал прекратить прямо транслировать свои "красные линии" и заставить Россию находиться в неопределенности.

Чиновники, которые пожелали остаться анонимными, рассказали, что и Байден, и Шольц выступили против этой идеи. Они опасались, что это приведет к эскалации и разделит союзников.

Макрон звонил Байдену и Шольцу, чтобы сообщить им, что хочет использовать саммит в Париже для того для того, чтобы послать послание Путину. Макрон сказал, что запад должен перестать игнорировать военный вариант, поэтому он планирует представить новый подход после саммита.

Вопрос реакции

Шольц объяснил ему, что лидеры других стран будут вынуждены отвергнуть его позицию. Он настоятельно рекомендовал Макрону не делать этого шага. По его мнению, это может породить ощущение разобщенности среди союзников.

Перспектива присутствия западного персонала в Украине – будь то гражданского, или военного – подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из западных военных погибнет в результате российского удара.

По словам чиновника США, в Белом доме были обеспокоены этим, ведь удар по контингенту западных военных в Украине мог бы втянуть Францию или другую страну в войну.

Зато Макрон сказал союзникам, что не будет необходимости привлекать НАТО или США, если Россия нацелится на французские войска. Франция несла потери в военных кампаниях в Африке и не обращалась за помощью к союзникам.

Момент истины

Напряжение достигло максимума, когда глава словацкого правительства Роберт Фицо, Шольц, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и другие лидеры прибыли в Елисейский дворец 26 февраля. Макрон поделился своими мыслями относительно необходимости изменить стратегию.

Шольц и лидеры других стран вежливо отвергли эту позицию.

Несмотря на подавляющую оппозицию на саммите, Макрон все же в разговоре с журналистами заявил о том, что хотя консенсуса по поводу отправки войск нет, ведь "ничего нельзя исключать".

Вокруг этого шли споры, но Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

СМИ рассказали, как Макрон может использовать войска в Украине