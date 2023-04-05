Китай заявив, що не підтримує війну та не визнає окупацію України: чи "кинув" Пекін Москву

Китаю нарешті через рік російсько-української війни, ймовірно, визначився зі своєю позицією. Влада країни дедалі більше демонструє бажання обмежити співпрацю з Росією.

Про це 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог. За його словами, Європа та США зможуть остаточно закріпити вибір Китаю стосовно стосунків із Росією.

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Що хоче Китай

Борис Тизенгаузен наголосив, що Китай має виключно китайські інтереси в усіх питаннях.

Повсякчас лунають заяви про зближення Китаю і Росії, зокрема, про сумісні навчання та економічні проєкти.

Китай вирішив сказати, що "ми не тільки вашим, але й нашим. Ми з усіма товаришуємо, торгуємо, ні до кого сильно не прив'язується",

– зазначив політтехнолог.

На його думку, Китай наразі намагається нівелювати.

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Військової допомоги не буде

Борис Тизенгаузен додав, що все ж варто вірити американцям, які уважно стежать за Китаєм і тим, чи надає він Росії військову допомогу чи ні.

"Те, що там декілька мільйонів продали безпілотників, то тут треба розбиратися, що за безпілотники, запчастини, були це безпілотники китайські чи якісь інші", – повідомив політтехнолог.

За його словами, теж доволі сумнівне питання щодо бронежилетів китайського виробництва, які опинилися на фронті.

"Треба дивитися, хто виробляв, хто купував. Могли купувати через приватні компанії", – припустив він.

На думку Тизенгаузена, звісно, зараз ні про яку військову допомогу та постачання зброї Росії з китайського боку не мовиться.

Як може Захід вплинути на Китай

Політтехнолог також розказав, що Європа та США – це десь 45% китайського ринку. Натомість частка Росії доволі незначна.

На його думку, це відкриває можливості перед американською та європейською спільнотою натискати на економічні важелі у відносинах із Китаєм.

Залякувати Китай санкціями може тільки одна держава – це США, тому, я думаю, що є що запропонувати, безумовно,

– зазначив він.

Борис Тизенгаузен переконаний, що Китай вкрай зацікавлений в європейському ринку. Головна ж проблема полягає в тому, як зацікавити країну не підтримувати Росію не стільки в економічній, а в політичній площині.

На його думку, все ж можна розраховувати на позитивні заяви із Заходу. Проте не варто забувати, що східна дипломатія – дуже підступна штука.

Позиція Китаю щодо війни