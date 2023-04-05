Китай заявил, что не поддерживает войну и не признает оккупацию Украины: "кинул" ли Пекин Москву

Китай через год российско-украинской войны, вероятно, определился со своей позицией. Власти страны все больше демонстрируют желание ограничить сотрудничество с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал Борис Тизенгаузен – политтехнолог. По его словам, Европа и США смогут окончательно закрепить выбор Китая в отношениях с Россией.

Смотрите также Как Китай готовится к войне и мобилизации, спецтрибунал для Путина: о чем пишут западные СМИ

Что хочет Китай

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что Китай имеет исключительно китайские интересы по всем вопросам.

Постоянно раздаются заявления о сближении Китая и России, в частности, о совместных учениях и экономических проектах.

Китай решил сказать, что "мы не только вашим, но и нашим. Мы со всеми дружим, торгуем, ни к кому сильно не привязываемся",

– отметил политтехнолог.

По его мнению, Китай сейчас пытается нивелировать.

Борис Тизенгаузен рассказал, какая позиция у Китая действительно: смотрите видео

Военной помощи не будет

Борис Тизенгаузен добавил, что все же следует верить американцам, которые внимательно следят за Китаем и тем, оказывает ли он России военную помощь или нет.

"То, что там несколько миллионов продали беспилотников, то нужно разбираться, что за беспилотники, запчасти, были это беспилотники китайские или какие-то другие", – сообщил политтехнолог.

По его словам, тоже довольно сомнительный вопрос о бронежилетах китайского производства, которые оказались на фронте.

"Надо смотреть, кто производил, кто покупал. Могли покупать через частные компании", – предположил он.

По мнению Тизенгаузена, конечно, сейчас ни о какой военной помощи и поставках оружия России с китайской стороны речь не идет.

Как может Запад повлиять на Китай

Политтехнолог также рассказал, что Европа и США – это где-то 45% китайского рынка. Зато доля России довольно незначительна.

По его мнению, это открывает возможности перед американским и европейским сообществом оказывать давление на экономические рычаги в отношениях с Китаем.

Запугивать Китай санкциями может только одно государство – это США, поэтому я думаю, что есть что предложить, безусловно,

– отметил он.

Борис Тизенгаузен убежден, что Китай очень заинтересован в европейском рынке. Главная же проблема состоит в том, как заинтересовать страну не поддерживать Россию не столько в экономической, а в политической плоскости.

По его мнению, все-таки можно рассчитывать на положительные заявления с Запада. Однако не стоит забывать, что восточная дипломатия очень коварная штука.

Позиция Китая по поводу войны