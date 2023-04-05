Китай заявил, что не поддерживает войну и не признает оккупацию Украины: "кинул" ли Пекин Москву
Китай через год российско-украинской войны, вероятно, определился со своей позицией. Власти страны все больше демонстрируют желание ограничить сотрудничество с Россией.
Об этом 24 Каналу рассказал Борис Тизенгаузен – политтехнолог. По его словам, Европа и США смогут окончательно закрепить выбор Китая в отношениях с Россией.
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Что хочет Китай
Борис Тизенгаузен подчеркнул, что Китай имеет исключительно китайские интересы по всем вопросам.
Постоянно раздаются заявления о сближении Китая и России, в частности, о совместных учениях и экономических проектах.
Китай решил сказать, что "мы не только вашим, но и нашим. Мы со всеми дружим, торгуем, ни к кому сильно не привязываемся",
– отметил политтехнолог.
По его мнению, Китай сейчас пытается нивелировать.
Борис Тизенгаузен рассказал, какая позиция у Китая действительно: смотрите видео
Военной помощи не будет
Борис Тизенгаузен добавил, что все же следует верить американцам, которые внимательно следят за Китаем и тем, оказывает ли он России военную помощь или нет.
"То, что там несколько миллионов продали беспилотников, то нужно разбираться, что за беспилотники, запчасти, были это беспилотники китайские или какие-то другие", – сообщил политтехнолог.
По его словам, тоже довольно сомнительный вопрос о бронежилетах китайского производства, которые оказались на фронте.
"Надо смотреть, кто производил, кто покупал. Могли покупать через частные компании", – предположил он.
По мнению Тизенгаузена, конечно, сейчас ни о какой военной помощи и поставках оружия России с китайской стороны речь не идет.
Как может Запад повлиять на Китай
Политтехнолог также рассказал, что Европа и США – это где-то 45% китайского рынка. Зато доля России довольно незначительна.
По его мнению, это открывает возможности перед американским и европейским сообществом оказывать давление на экономические рычаги в отношениях с Китаем.
Запугивать Китай санкциями может только одно государство – это США, поэтому я думаю, что есть что предложить, безусловно,
– отметил он.
Борис Тизенгаузен убежден, что Китай очень заинтересован в европейском рынке. Главная же проблема состоит в том, как заинтересовать страну не поддерживать Россию не столько в экономической, а в политической плоскости.
По его мнению, все-таки можно рассчитывать на положительные заявления с Запада. Однако не стоит забывать, что восточная дипломатия очень коварная штука.
Позиция Китая по поводу войны
- Китай еще 24 февраля опубликовал свой "мирный план" Пекин называет позиционным документом с рекомендациями, которые якобы помогут достичь мира.
- В то же время Китай продолжает сотрудничать с Россией. Глава Китая Си Цзиньпин в конце марта совершил официальный визит к российскому диктатору Владимиру Путину.
- Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что Китай никогда не был на стороне России в войне против Украины. По его словам, связи двух стран не так уж "безграничны", как ранее считали.