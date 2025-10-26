Зеленський відповів, чи дійсно Трамп змінив думку щодо України

Володимир Зеленський висловився, чи дійсно у Дональда Трампа змінилася думка щодо України за останній час. Також український лідер зазначив, чи зрозумів президент США аргументи щодо неможливості здачі наших територій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

Що сказав Зеленський про зміну думки Трампа щодо України?

У телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур Володимир Зеленський зазначив, що Дональд Трамп погодився з українською позицією щодо шляху до закінчення війни, яку розпочала Росія.

Трамп справді погодився, що український компроміс – це зупинка вогню по лінії фронту,

– сказав глава держави.

Також, на думку Зеленського, деструктивні заяви з Москви, удар по дитячому садочку у Харкові та неспроможність Путіна підтвердити свої погрози на полі бою, зокрема захопити Донбас до 15 жовтня, і стали тригером для рішення президента США щодо введення санкцій проти "Лукойлу" і "Роснафти".

"Санкційний удар Америки виглядає ще більш катастрофічним після 19-го пакету санкцій з Європи", – зауважив президент.

До речі, колишній посол України в США Валерій Чалий наголосив в етері 24 Каналу, що нові санкції від США дійсно вдарять по Росії. Однак потрібно почекати кілька місяців для результату.

Володимир Зеленський підкреслив, що вийшла дуже вдала вийшла координація. Але, за відчуттям президента України, переговорне вікно Трамп для Путіна все ще тримає.

