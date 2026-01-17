Нові правила під час комендантської години: МВС роз'яснили деталі
- МВС дозволяє пересування під час комендантської години в зонах надзвичайної ситуації в енергетиці.
- Під час пересування необхідно мати документи, що посвідчують особу.
В Україні за останні кілька днів відбулися зміни щодо комендантської години. В МВС пояснили, які правила діють тепер.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС.
Чи правда, що в Україні послабили комендантську годину?
В МВС відповіли, що так, – це допускається на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.
Які нові правила щодо комендантської години:
- Можна пересуватися пішки або транспортом – але тільки щоб дістатися Пунктів Незламності чи пунктів обігріву.
- Обов'язково слід мати документ, який посвідчує особу. Важливо, що під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ.
- Якщо ви прямуєте до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву, вам не потрібна спеціальна перепустка на дозвіл пересуватися в комендантську годину.
Рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронців. Фактично такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги. Зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх. Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони, за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації,
– додали в МВС.
Чому в Україні змінили комендантську годину?
14 січня Володимир Зеленський оголосив, що в енергетиці запроваджують стан надзвичайної ситуації. Тоді глава держави сказав, що там, де дозволяє безпекова ситуація, скасують комендантську годину. Це зроблено, щоб люди отримали максимальний доступ до пунктів незламності.
Коли в Києві вночі працюватиме таксі?
Раніше роботу перевізників у комендантську годину забороняли. Тепер працюватимуть щонайменше Bolt і Uklon – вони возитимуть киян і гостей міста до пунктів незламності та місць обігріву.
Зміни набули чинності опівночі 17 січня.