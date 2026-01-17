Новые правила во время комендантского часа: МВД разъяснили детали

В Украине за последние несколько дней произошли изменения относительно комендантского часа. В МВД объяснили, какие правила действуют теперь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД.

Правда ли, что в Украине ослабили комендантский час?

В МВД ответили, что да, – это допускается на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Какие новые правила относительно комендантского часа:

Можно передвигаться пешком или транспортом – но только чтобы добраться до Пунктов Несокрушимости или пунктов обогрева.

Обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность. Важно, что во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ.

Если вы направляетесь в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева, вам не нужен специальный пропуск на разрешение передвигаться в комендантский час.

Рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, ГСЧС и правоохранителей. Фактически такой подход применяется и во время воздушной тревоги. Указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их. Все решения принимаются исключительно через Совет обороны, с участием сил безопасности и военного командования с учетом текущей ситуации,

– добавили в МВД.

Почему в Украине изменили комендантский час?

14 января Владимир Зеленский объявил, что в энергетике вводят состояние чрезвычайной ситуации. Тогда глава государства сказал, что там, где позволяет ситуация с безопасностью, отменят комендантский час. Это сделано, чтобы люди получили максимальный доступ к пунктам несокрушимости.

Когда в Киеве ночью будет работать такси?

Ранее работу перевозчиков в комендантский час запрещали. Теперь будут работать как минимум Bolt и Uklon – они будут возить киевлян и гостей города к пунктам несокрушимости и местам обогрева.

Изменения вступили в силу в полночь 17 января.