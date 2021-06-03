Своїми правками Рада фактично знищила систему е-декларування, – Шабунін

Парламентарі 3 червня підтримали законопроєкт, який відновлює кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Однак документ у новій редакції фактично знищить систему електронного декларування.

Про це заявив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін на своїй сторінці у фейсбуці. Він підкреслив, що у такій редакції законопроєкт робить ще гірше, ніж було до цього.

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Шабунін пояснив, що саме правки нардепів скорегували президентський законопроєкт не в кращій бік. Мовиться передусім про:

правку нардепа від "Слуги народу" Ігоря Фріса , яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів (навіть, якщо декларант знає про майно).

, яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів (навіть, якщо декларант знає про майно). правкою мажоритарника Олександра Ковальова депутати знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій.

Ба більше, тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім'ї треба лише коли сам член сім’ї надав таку інформацію декларанту. Раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого – вказати, що член сім'ї відмовився надати дані,

– зауважив Шабунін.

На думку очільника ЦПК, відповідає за цей корупційний тероризм спікер Дмитро Разумков.

"Так само, Разумков організував зимове голосування за відновлення декларування без покарання тюрмою за брехню в ньому. Вже найближчим часом побачимо, чи підтримає цю корупційну змову Володимир Зеленський", – підкреслив антикорупціонер.

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Він також нагадав, що ефективна система електронного декларування була однією з ключових умов отримання Україною безвізу з ЄС.

У жовтні 2020 року Конституційний Суд своїм скандальним рішенням скасував кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Після шквалу обурення президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт №4651, який повертає ув'язнення для порушників.

Варто зазначити, що закон, ухвалений 3 червня нардепами, передбачає кілька видів покарання за брехню у деклараціях. Так, чиновники, які не внесуть у декларацію інформацію про активи та нерухомість на суму від 1 мільйона 135 тисяч до 4 мільйонів 540 тисяч, можуть отримати покарання у вигляді: