Своими поправками Рада фактически уничтожила систему е-декларирования, – Шабунин

Парламентарии 3 июня поддержали законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Однако документ в новой редакции фактически уничтожит систему электронного декларирования.
Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в фейсбуке. Он подчеркнул, что в такой редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого.
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Шабунин объяснил, что именно правки нардепов скорректировали президентский законопроект не в лучшую сторону. Говорится прежде всего о:
- правке нардепа от "Слуги народа" Игоря Фриса, которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе).
- правкой мажоритарщика Александра Ковалева депутаты отменили наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций.
Более того, теперь указывать имущество, которым пользуется или обладает член семьи надо только когда сам член семьи предоставил такую информацию декларанту. Ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, а относительно другого – указать, что член семьи отказался предоставить данные,
– сказал Шабунин.
По мнению главы ЦПК, отвечает за этот коррупционный терроризм спикер Дмитрий Разумков.
"Также Разумков организовал зимнее голосование за восстановление декларирования без наказания тюрьмой за ложь в нем. Уже в ближайшее время увидим, поддержит ли этот коррупционный заговор Владимир Зеленский", – подчеркнул антикоррупционер.
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Он также напомнил, что эффективная система электронного декларирования была одним из ключевых условий получения Украиной безвиза с ЕС.Обратите внимание! В октябре 2020 года Конституционный Суд своим скандальным решением отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. После шквала возмущений президент Владимир Зеленский инициировал законопроект №4651, который возвращает заключение для нарушителей.
Стоит отметить, что закон, который принят 3 июня нардепами, предусматривает несколько видов наказания за ложь в декларациях. Да, чиновники, которые не внесут в декларацию информацию об активах и недвижимости на сумму от 1 миллиона 135 тысяч до 4 миллионов 540 тысяч, могут получить наказание в виде:
- штрафа в размере 51 000 – 68 000 гривен;
- общественных работ на срок от 150 до 240 часов;
- лишения свободы на срок до 2 лет;
- лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.