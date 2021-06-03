Своими поправками Рада фактически уничтожила систему е-декларирования, – Шабунин

Парламентарии 3 июня поддержали законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Однако документ в новой редакции фактически уничтожит систему электронного декларирования.

Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в фейсбуке. Он подчеркнул, что в такой редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого.

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Шабунин объяснил, что именно правки нардепов скорректировали президентский законопроект не в лучшую сторону. Говорится прежде всего о:

правке нардепа от "Слуги народа" Игоря Фриса , которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе).

, которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе). правкой мажоритарщика Александра Ковалева депутаты отменили наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций.

Более того, теперь указывать имущество, которым пользуется или обладает член семьи надо только когда сам член семьи предоставил такую ​​информацию декларанту. Ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, а относительно другого – указать, что член семьи отказался предоставить данные,

– сказал Шабунин.

По мнению главы ЦПК, отвечает за этот коррупционный терроризм спикер Дмитрий Разумков.

"Также Разумков организовал зимнее голосование за восстановление декларирования без наказания тюрьмой за ложь в нем. Уже в ближайшее время увидим, поддержит ли этот коррупционный заговор Владимир Зеленский", – подчеркнул антикоррупционер.

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Он также напомнил, что эффективная система электронного декларирования была одним из ключевых условий получения Украиной безвиза с ЕС.

В октябре 2020 года Конституционный Суд своим скандальным решением отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях . После шквала возмущений президент Владимир Зеленский инициировал законопроект №4651, который возвращает заключение для нарушителей.

Стоит отметить, что закон, который принят 3 июня нардепами, предусматривает несколько видов наказания за ложь в декларациях. Да, чиновники, которые не внесут в декларацию информацию об активах и недвижимости на сумму от 1 миллиона 135 тысяч до 4 миллионов 540 тысяч, могут получить наказание в виде: